Европейская страна пригрозила Украине серьёзным конфликтом

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьёзным конфликтом в случае, если Киев не разрешит транзит российского газа, предназначенного для Братиславы. Об этом политик написал в своих соцсетях.
Он заявил, что Украину ждёт серьёзный конфликт со Словакией, если Владимир Зеленский не пустит по территории своей страны российский газ в Европу, в том числе предназначенный для Братиславы.
Фицо напомнил, что Словакия оказывает помощь Украине, поэтому власти рассчитывают на такое же отношение Киева к Братиславе. Оказание помощи не должно быть односторонним, подчеркнул премьер.
Действующий договор о транзите российского газа в европейские государства через Украину истекает в конце этого года. Власти Украины заявили, что не будут продлевать этот документ.
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Фицо напомнил, что Словакия оказывает помощь Украине, поэтому власти рассчитывают на такое же отношение Киева к Братиславе. Оказание помощи не должно быть односторонним, подчеркнул премьер.
Действующий договор о транзите российского газа в европейские государства через Украину истекает в конце этого года. Власти Украины заявили, что не будут продлевать этот документ.
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Анастасия Чинкова