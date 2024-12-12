Роберт Фицо и Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Украина неизбежно проиграет в конфликте, так как у неё нет возможности переломить текущие успехи России на поле боя. В конечном итоге страна лишится трети территории и не получит места в НАТО.
Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, Киев изначально позволил втянуть себя в «авантюру». Запад хотел с помощью Украины «поставить Россию на колени». Но эти планы сорвались, а после завершения конфликта Европа и США снова будут поддерживать отношения и торговать с Россией.
По мнению Фицо, Украина лишится территорий и не получит места в НАТО. Киев позволил втянуть себя в авантюру, которая не может для него хорошо закончиться, уверен премьер-министр Словакии.
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«Наступит момент, кода Запад скажет: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной», — считает глава словацкого правительства.
По мнению Фицо, Украина лишится территорий и не получит места в НАТО. Киев позволил втянуть себя в авантюру, которая не может для него хорошо закончиться, уверен премьер-министр Словакии.
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Александр Бойцов