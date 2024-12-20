Фицо: Словакия будет блокировать санкции против атомной энергетики России

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Словакия намерена блокировать возможные санкции Евросоюза в отношении российской атомной энергетики в случае попыток их введения. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, атомные электростанции в Словакии — российского происхождения. Сотрудничество имеет давние традиции, поэтому какие-то ограничения, которые поставили бы под угрозу атомную программу в стране, недопустимы, сказал глава словацкого правительства.
В Словакии действуют атомные электростанции «Моховце» в центре страны и «Богунице» на западе республики. Они были построены при содействии СССР и России.
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«Если в будущем будут приниматься какие-либо санкции против РФ, касающиеся мирного атома, я буду блокировать такие санкции», — заявил Фицо.
В Словакии действуют атомные электростанции «Моховце» в центре страны и «Богунице» на западе республики. Они были построены при содействии СССР и России.
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Александр Бойцов