Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине

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Больше трети граждан европейских стран (37%) считают, что украинский конфликт закончится каким-либо урегулированием, но выступают против уступок. Об этом сообщается в отчете по результатам опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
В том, что Киев одержит победу, уверены 10% респондентов, в то время как в победу России верят 20%. К мирному решению больше всего склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии. В Польше, Португалии и Швеции, в свою очередь, выступают за передачу Украине территорий.
Помимо этого, 45% участников опроса из Европейского союза заявили, что разочаровали, если бы на выборах президента Соединённых Штатов Америки победу одержал республиканец Дональд Трамп. Они считают, что такое развитие событий окажется победой для главы РФ Владимира Путина.
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