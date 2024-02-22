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Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине

ECFR: европейцы считают урегулирование наиболее вероятным в украинском конфликте
22 февраля 2024, 07:02
Фото: istock / Liukov

Фото: istock / Liukov

Больше трети граждан европейских стран (37%) считают, что украинский конфликт закончится каким-либо урегулированием, но выступают против уступок. Об этом сообщается в отчете по результатам опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).


В том, что Киев одержит победу, уверены 10% респондентов, в то время как в победу России верят 20%. К мирному решению больше всего склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии. В Польше, Португалии и Швеции, в свою очередь, выступают за передачу Украине территорий.

Помимо этого, 45% участников опроса из Европейского союза заявили, что разочаровали, если бы на выборах президента Соединённых Штатов Америки победу одержал республиканец Дональд Трамп. Они считают, что такое развитие событий окажется победой для главы РФ Владимира Путина.

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Daily Mail узнал об упражнениях Байдена на баланс

Украинский курс в НАТО охарактеризовали как ошибочный
#конфликт
#дональд трамп
#развитие
#киев
#украина
#россия
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Daily Mail узнал об упражнениях Байдена на баланс
Байден по утрам занимается упражнениями на баланс
22 февраля 2024, 05:57

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Американский лидер Джо Байден по утрам занимается с физиотерапевтом упражнениями для сохранения баланса, чтобы не падать. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, после пробуждения Байден в течение примерно 45 минут занимается с физиотерапевтом. Занятия в основном состоят из упражнений на балансировку.

В публикации также говорится, что проблемы с балансом у президента возникли после перелома ноги в 2020 году. Врачи тогда якобы прописали ему носить специальную ортопедическую обувь, но Байден не выполнил предписаний врачей.

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Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом
NBC: Маск впервые посетил Белый дом при Байдене в сентябре 2023 года
22 февраля 2024, 05:36

Фото: iStock/rarrarorro

По данным телеканала NBC News, в 2023 году американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые с начала президентства Джо Байдена посетил Белый дом.
Его тайный визит состоялся в сентябре 2023 года, где он обсудил с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Однако встречи с самим президентом США не было.

NBC News также подтвердил, что это был единственный визит Маска в Белый дом за время данной администрации.

Ранее, когда президентом США были Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал Белый дом.

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#сша
#дом
#дональд трамп
#маска
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Украинский курс в НАТО охарактеризовали как ошибочный
Медведчук: курс Киева в НАТО ошибочен
22 февраля 2024, 05:31

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выбор Киевом политики НАТО – серьезная ошибка. Высказывания Медведчука цитирует РИА Новости.
«Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование минских соглашений», – заявил он.

По словам политика, это стало причиной тому, что у сегодняшней украинской власти проявляется «примитивность, ограниченность», а также «непонимание того, что примитивная, ограниченная власть и непонимание того, что может ждать страну, людей и мировой правопорядок».

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#украина
#россия
#политика
#власть
#нато
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Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН
Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции Совбеза ООН
22 февраля 2024, 05:25

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков

Автомобиль Aurus, который президентом России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну — это нарушение резолюции Совбеза ООН, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, слова которого передает ТАСС.
Данные резолюции запрещают всем странам — участницам ООН поставлять в КНДР транспортные средства.

«И если это правда, то, похоже, Россия в очередной раз нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, которые сама же и поддержала», — заключил Миллер.

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В Лондоне состоялось заседание суда по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа
В Лондоне прошли судебные слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа
22 февраля 2024, 05:22

Фото: iStock/Studio Images

В Лондоне прошли слушания по вопросу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но решение пока не принято, сообщает The Independent.
20 и 21 февраля в Высоком суде правосудия в Лондоне прошли слушания по апелляции в вопросе экстрадиции Джулиана Ассанжа. Последнему, обвиняемому в 18 преступлениях, грозит в общей сложности до 175 лет лишения свободы.

В публикации говорится, что одной из возможностей предотвратить экстрадицию Ассанжа в США является обращение в Европейский суд по правам человека. При этом, согласно материалу, судья примет решение по итогам конференции позднее.

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#суд
#приговор
#наказание
#политика
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Запад обречен, заявила бывший премьер Великобритании Лиз Трасс
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс: Запад обречен из-за подъема левых
22 февраля 2024, 05:07

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Консерватор Трасс считает, что такие мировые проблемы, как нелегальная миграция и поддержка палестинских «террористов», вызваны «пагубными идеями левых» , сообщает американский телеканал Fox News.
«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы снова не победят и не будут готовы взяться за институты, захваченные левыми», – сказала она.

По мнению Трасс, в большинстве стран «свободного мира левые правят слишком долго, и результаты очевидны». В качестве примера бывший министр привела акции в поддержку палестинцев и проблемы нелегальной миграции. Она подчеркнула, что даже в Великобритании, где у власти находятся консерваторы, «левые успешно используют суды», чтобы предотвратить депортацию нелегальных мигрантов."

«Недостаточно просто проводить консервативную политику – нам нужно бороться с пагубными идеями левых», – считает Трасс.

Трасс добавила, что ее беспокоит рост левых идей, подобных тем, которые распространяет администрация президента Джо Байдена в США.

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#великобритания
#сша
#политика
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Разведка США предупредила ЕС об исходящей от России «угрозе»
NYT: США предупредила Европу о российской «угрозе»
22 февраля 2024, 04:12

Фото: iStock/SurkovDimitri

Американские спецслужбы предупредили союзников по Евросоюзу об угрозах со стороны России, о которых им мало что известно, сообщает американская New York Times (NYT).
По данным журналистов, сотрудники разведки провели серию брифингов с партнерами по НАТО и в Азии. На них обсуждалась возможность вывода Россией ядерного оружия на орбиту в 2024 году.

«Разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин», – пишет издание.
В то же время американские чиновники заявили, что им мало что известно о планах Москвы, чтобы вынести оценку вероятности вывода ядерного оружия на орбиту.

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#сша
#ес
#россия
#европа
#политика
#оружие
#ядерное оружие
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МИД Канады вызвал российского посла из-за смерти Навального*
МИД Канады вызвал посла РФ и объявил демарш из-за смерти Навального*
22 февраля 2024, 03:58

Фото: iStock/Jakob Berg

Министерство иностранных дел Канады вызвало посла России Олега Степанова в связи со смертью в заключении Алексея Навального*. Посол поделился этой информацией с ТАСС.
«Был сделан предсказуемый демарш в отношении смерти Навального, также были высказаны озабоченности в общезападном ключе», – сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что смерть любого человека – это трагедия, но смерть российского гражданина будет расследована российскими властями. Ранее ЕС призвал провести международное расследование смерти Навального.

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Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году пришла преступным путем
Медведчук: власть на Украине в 2014 году сменили преступным путем
22 февраля 2024, 03:43

Фото: iStock/Krivinis

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что смена власти в стране в 2014 году была осуществлена преступным путем, сообщает РИА Новости.
По мнению оппозиционного политика, отстранение экс-президента Януковича от власти было возможно только на основании Конституции. В ней четко прописаны основания для досрочного прекращения полномочий президента.

«И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно», – подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что парламентарии приняли постановление об отстранении Януковича от должности, но это лишь нормативное постановление, которое не может реально отстранить Януковича от власти. Поэтому, по мнению политика, это был способ захвата власти путем государственного переворота.

В 2014 году депутаты, опасаясь физической расправы, приняли еще ряд решений, в частности, отменили закон о русском языке на местном уровне, чтобы угодить оппозиции, которая пришла к власти, добавил политик.

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#украина
#россия
#политика
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