Украинский курс в НАТО охарактеризовали как ошибочный

Фото: iStock/Michele Ursi
Украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что выбор Киевом политики НАТО – серьезная ошибка. Высказывания Медведчука цитирует РИА Новости.
«Украина, как говорится, промахнулась, причем очень серьезно, когда избрала курс в НАТО, когда избрала курс на движение в Европу, когда избрала курс на игнорирование минских соглашений», – заявил он.
По словам политика, это стало причиной тому, что у сегодняшней украинской власти проявляется «примитивность, ограниченность», а также «непонимание того, что примитивная, ограниченная власть и непонимание того, что может ждать страну, людей и мировой правопорядок».
Читайте также:
Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году пришла преступным путем
Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России
Александр Климов