Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу

11 декабря 2025, 08:23

Politico: европейцы считают Трампа сильнее Мерца, Макрона и Стармера

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Жители Германии, Франции и Великобритании признаются, что президент США Дональд Трамп более сильный и решительный, чем лидеры их стран. Об этом сообщает издание Politico.