Европейцы раскрыли свое отношение к Трампу
Жители Германии, Франции и Великобритании признаются, что президент США Дональд Трамп более сильный и решительный, чем лидеры их стран. Об этом сообщает издание Politico.
Согласно итогам опроса, Трамп опередил по этим показателям канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Сильным и решительным Трампа считают 74% немцев, в то время как Мерца — только 26% из них. Кроме того, соответствие этим критериям приписали главе Белого дома 73% французов, тогда как Макрону — всего 27%. Стармер также не смог превзойти американского лидера. За него британцы отдали лишь 31% голосов.
Однако по честности и прозрачности Трамп проиграл всем троим: 40% против 60% у Мерца, 48% против 52% у Макрона и 45% против 55% у Стармера.
