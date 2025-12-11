Кадры захвата танкера спецназом США появились в Сети
Специальные силы США проводят захват нефтяного танкера возле берегов Венесуэлы. Кадры опубликовал Телеграм-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Судно находится под санкциями Вашингтона. В Белом доме утверждают, что захваченный танкер участвовал в транспортировке нефти из Венесуэлы и Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные захватили крупный грузовой корабль.
Американский лидер уверен, что возглавляющий Венесуэлу Николас Мадуро должен покинуть свой пост. Оба президента недавно обсуждали условия его капитуляции, однако прийти к соглашению сторонам не удалось.
Читайте также: