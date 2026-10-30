Европейцы устроили скандал на саммите G20 из-за фото с Лавровым

30 октября 2026, 23:46

Bloomberg: представители ЕС отказались от общего фото с Лавровым на саммите G20

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

Министерская встреча стран «Большой двадцатки» в Атланте 30–31 октября началась с дипломатического скандала. Как сообщает Bloomberg, организаторам пришлось отказаться от традиционного общего фотографирования после того, как представители Германии и ряда других стран не пожелали вставать в один ряд с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.