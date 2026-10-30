Европейцы устроили скандал на саммите G20 из-за фото с Лавровым
Министерская встреча стран «Большой двадцатки» в Атланте 30–31 октября началась с дипломатического скандала. Как сообщает Bloomberg, организаторам пришлось отказаться от традиционного общего фотографирования после того, как представители Германии и ряда других стран не пожелали вставать в один ряд с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По оценке издания, этот демарш стал наглядным символом разногласий, которые наметились между Соединенными Штатами и их союзниками. Причиной послужило стремление президента Дональда Трампа наладить диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине.
Сама по себе протокольная съемка носит церемониальный характер и призвана лишь продемонстрировать единство участников подобных саммитов. Однако ее срыв подчеркнул наличие глубоких противоречий.
Несмотря на попытки изоляции, глава российского внешнеполитического ведомства полноценно участвует в дискуссиях. В Атланте Сергей Лавров представляет подходы Москвы, направленные на укрепление многополярного мироустройства. Как ранее заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ключевым предметом обсуждения на встрече станет мировая экономика и анализ разрушительных тенденций в современной геополитике.
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