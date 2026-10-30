Госпереворот в Польше: силовики штурмуют здание Конституционного суда
Конституционный трибунал Польши заявил о государственном перевороте в стране. Здание ведомства оказалось заблокировано силами полиции, а на его официальном сайте разместили уведомление о том, что полномочия председателя Богдана Свенчковского и вице‑председателя Бартоломея Соханьского временно прекращены.
Президент Кароль Навроцкий прервал запланированный государственный визит в Сенегал и направляется обратно в Польшу. Бывший премьер‑министр Ярослав Качиньский расценил действия властей как попытку взять Трибунал под контроль и выразил опасение, что страна рискует скатиться к модели «полицейского государства».
Действующий премьер Дональд Туск подчеркнул, что правительство обязано вернуть верховенство права. По его словам, это долг правительства, даже если задача окажется непростой и сопряжённой с серьёзными трудностями.
Противостояние вокруг Конституционного трибунала тянется с момента смены власти в 2023 году. Кабинет Туска стремится перестроить судебную систему, которая была трансформирована при правлении партии «Право и справедливость» (PiS). При этом предложения правительства наталкиваются на жёсткое противодействие со стороны президента Навроцкого и приверженцев PiS.
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