Госпереворот в Польше: силовики штурмуют здание Конституционного суда

30 октября 2026, 23:36

Польский Конституционный трибунал заявил начале госпереворота в стране

Фото: iStock/Adam Bartosik

Конституционный трибунал Польши заявил о государственном перевороте в стране. Здание ведомства оказалось заблокировано силами полиции, а на его официальном сайте разместили уведомление о том, что полномочия председателя Богдана Свенчковского и вице‑председателя Бартоломея Соханьского временно прекращены.