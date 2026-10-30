Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия в министерской встрече G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия во встрече министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.
Министерская встреча пройдёт 30–31 октября. Она станет одним из финальных этапов подготовки к саммиту «двадцатки» 14–15 декабря в Майами. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, центральной темой дискуссии станет мировая экономика. Участники также проанализируют разрушительные тенденции, которые сегодня наблюдаются в геополитике.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к военному конфликту с европейскими странами, однако готова к возможному развитию событий по такому сценарию. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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