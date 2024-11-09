Евросоюз анонсировал 15-й пакет антироссийских санкций

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ЕС готовит 15-й пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба Еврокомиссии.
Боррель также призвал ужесточить борьбу с обходом санкций. Согласно информации издания Politico, 15-й пакет санкций против России будет направлен против российского экспорта энергоносителей, в особенности против СПГ.
Напомним, в апреле текущего года Европейский союз анонсировал 14-й пакет антироссийских санкций. Он предусматривает запрет реэкспорта российского СПГ через европейские порты. Однако государства ЕС продолжают его закупать.
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