Роберт Фицо (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)
В Евросоюзе наконец начали осознавать, что Украина находится в крайне тяжёлом положении. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества.
Он подчеркнул, что получена совершенно определённая информация о военной ситуации на Украине, из которой стало совершенно очевидно, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. Слова политика передаёт телеканал Televízia TA3. Фицо также добавил, что антироссийские санкции, на которые уповали в ЕС, не дали желаемого эффекта.
Ранее Фицо заявил, что предпримет все необходимые шаги, чтобы восстановить и нормализовать отношения с Россией, когда это станет возможно. По его словам, совершенно не правильно из-за украинского конфликта делать вид, будто России не существует.
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«Наша стратегия не работает», — резюмировал словацкий премьер.
Ранее Фицо заявил, что предпримет все необходимые шаги, чтобы восстановить и нормализовать отношения с Россией, когда это станет возможно. По его словам, совершенно не правильно из-за украинского конфликта делать вид, будто России не существует.
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Александр Бойцов