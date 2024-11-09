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Премьер Словакии Фицо: Евросоюз знает о тяжёлом положении Украины на передовой

Роберт Фицо (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)

Роберт Фицо (Фото: riamediabank.ru/Алексей Витвицкий)

В Евросоюзе наконец начали осознавать, что Украина находится в крайне тяжёлом положении. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на саммите Европейского политического сообщества.
Он подчеркнул, что получена совершенно определённая информация о военной ситуации на Украине, из которой стало совершенно очевидно, что Украина проигрывает в противостоянии с Россией. Слова политика передаёт телеканал Televízia TA3. Фицо также добавил, что антироссийские санкции, на которые уповали в ЕС, не дали желаемого эффекта.

«Наша стратегия не работает», — резюмировал словацкий премьер.



Ранее Фицо заявил, что предпримет все необходимые шаги, чтобы восстановить и нормализовать отношения с Россией, когда это станет возможно. По его словам, совершенно не правильно из-за украинского конфликта делать вид, будто России не существует.

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#словакия
Daily Mail: Барак и Мишель Обама сойдут с политической сцены после победы Трампа
09 ноября 2024, 18:50

Барак Обама (Фото: riamediabank.ru/Алексей Дружинин

Чета Барака и Мишель Обамы практически исчезнет с политической сцены после победы на выборах на пост главы государства Дональда Трампа. Об этом заявил биограф экс-президента США с африканскими корнями Дэвид Гарроу.
Его слова приводит британская газета Daily Mail. Раньше Обама выступал на мероприятиях в поддержку вице-президента США Камалы Харрис и активно критиковал Трампа. Биограф экс-президента подверг критике манеру общения Обамы с избирателями в штате Пенсильвания.

По словам Гарроу, Обама и его супруга Мишель разговаривали с людьми «свысока», а их «напыщенный тон и высокомерие, особенно по отношению к чернокожим мужчинам», скорее навредили Харрис, чем помогли.

Гарроу считает, что то, как Обама ​общался с избирателями, а также победа Трампа на президентских выборах, снизят политическую значимость 44-го президента США до уровня Билла Клинтона, если не ниже. По словам биографа, Обама сильно переживает по поводу своего политического наследия, которое сильно пострадало в тот момент, когда Трамп одержал победу.
#сша
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#трамп
#президент
#камала харрис
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Захарова: На пост посла России в США рассматривается только один кандидат
09 ноября 2024, 17:03

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

На пост посла Российской Федерации рассматривается только один кандидат. В настоящее время идёт процесс оформления всех необходимых документов.
Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Отвечая на вопрос, известны ли какие-то кандидатуры на место главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне она ответила, что речь идёт «не о кандидатурах, а о кандидатуре».

«Процесс оформления документов уже запущен, человек проходит все положенные организационные этапы», — сказала дипломат.

Она также отметила, что существует определённый порядок, согласно которому МИД не комментирует назначение послов в иностранные государства. Это целиком и полностью прерогатива президента Российской Федерации, подчеркнула спикер министерства.

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#рф
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Центризбирком Молдавии утвердил результаты выборов президента республики
09 ноября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/DesignRage

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии утвердила окончательные результаты выборов президента республики. Победу в них одержала действующая лидер страны Майя Санду.
По информации ЦИК, явка на второй тур голосования, который прошёл 3 ноября, составила 54% граждан страны. К завершению работы избирательных участков их посетили около 1,7 миллиона жителей республики, что больше, чем в первом туре, когда явка избирателей составила 51,67%.

По ходу второго тура кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло незначительно опережал Санду, но после подсчёта голосов молдаван, проживающих за границей, победителем была объявлена Санду. Представители оппозиционной Партии социалистов заявили, что не признают голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду одержала победу, и назвали её «президентом диаспоры».

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил выборы в Молдавии с государственным переворотом.

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#выборы
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#молдавия
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В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США
Замглавы МИД Рябков: кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена
09 ноября 2024, 16:20

Фото: iStock/Mordolff

Кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет «Интерфакс».
Уточняется, что кандидатура не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов. Рябков призвал «не искать привязки к тому или иному таймингу» по причине смены главы государства и администрации после выборов в Соединенных Штатах. По словам дипломата, процесс утверждения посла является многоступенчатым.

Рябков заключил, что кандидатура нового российского посла в США только одна.

Напомним, прошлым российским послом в Соединенных Штатах был Анатолий Антонов. Он был утвержден на эту должность летом 2017 года. 5 октября текущего года Антонов закончил свою работу в ​Штатах.

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#сша
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#антонов
#мид рф
#посол
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Украина удивлена планам Зеленского открыть аэропорт Бористоль
09 ноября 2024, 16:09

Фото: istockphoto/ Sitikka

Владимир Зеленский настаивает на открытии аэропорта Борисполь в Киевской области. На Украине весьма обеспокоены из-за такого решения, информирует Телеграм-канал «Страна.ua».
Ещё до прекращения военных действий киевские власти хотят открыть авиасообщения — от такого решения часть жителей обеспокоена.

«Открытие Борисполя — это вообще безумие. Пассажирские самолеты будут летать фактически по тем же траекториям, что и российские воздушные цели, которые сейчас все чаще атакуют Киев, а также летят через Киевскую область на запад», — говорит один из источников издания.
У страны ещё нет таких систем противовоздушной обороны (ПВО), которые бы смогли дать гарантию полной защиты, подчёркивает спикер издания. Он также заметил, что придётся откуда-то забрать системы ПВО для того, чтобы защитить открытый аэропорт, а их не так много.

Регулярные гражданские рейсы над Украиной прекратили осуществляться с февраля 2022 года.

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#украина
#владимир зеленский
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МИД РФ: Угроза разрыва дипломатических отношений России и США ещё сохраняется
09 ноября 2024, 15:49

Фото: istockphoto/donfiore

Угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и США сохраняется. К такому развитию событий может привести конфискация замороженных российских активов за рубежом и эскалации конфликта на Украине.
Об этом в разговоре с «Интерфаксом» заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Москва никогда не идёт первой на подобные конфронтационные шаги. Однако вполне можно допустить такие действия, если Запад в попытке давления на Россию «потеряет последние приличия» и пойдёт ва-банк, подчеркнул дипломат.

Среди основных причин, которые могут вызвать разрыв дипломатических отношений двух стран, Рябков назвал конфискацию российских авуаров и эскалационные действия, ведущие к осложнению ситуации на Украине. Однако, по словам замминистра, это не означает автоматизма в принятии таких решений. Опция разрыва дипотношений может быть рассмотрена, не предопределяя заранее, чем закончится это рассмотрение, уточнил он.

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#сша
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Террористы на севере Мали подтвердили факты сотрудничества с Украиной
09 ноября 2024, 14:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Представители террористических группировок на севере Мали подтвердили, что сотрудничают с Украиной. Этот факт вызывает серьёзную обеспокоенность.
Об этом в разговоре с ТАСС заявил министр иностранных дел африканской страны Абдулайе Диоп. Беседа с главой МИД Мали состоялась на полях первой министерской конференции Форума партнёрства Россия - Африка. Господин Диоп выразил удивление, что страна, входящая в ООН, может в открытую говорить о сотрудничестве с террористическими организациями, которые дестабилизируют ситуацию в стране.

Малийский министр назвал данный факт совершенно недопустимым. Он сообщил, что Мали, Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с призывом повлиять на Украину. Диоп также предположил, что Киев действует не в одиночку. По словам главы МИД, некоторые партнёры, утратившие влияние в Мали, делают всё возможное, чтобы вернуться, используя Украину для поддержки террористов.

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#киев
#нигер
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Джон Хилли: технологии украинской армии не живут больше двух месяцев
09 ноября 2024, 13:50

Фото: istockphoto/ Sinenkiy

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что жизненный цикл новых военных технологий, которые применяют Вооруженные силы Украины, составляет около двух месяцев. Потом российская армия находит способы противодействия.
«В течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих военных, русские найдут способ противостоять им», — подчеркнул Хили в интервью с изданием «The Daily Telegraph».

Министр обороны Великобритании обратил внимание на то, что даже после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента Соединённых Штатов Америки, планы Соединённого Королевства в отношении поддержки Вооружённых сил Украины не изменятся.

Вне зависимости от выбранного президента стратегический приоритет США будет направлен в сторону Индо-Тихоокеанского региона, сообщает Джон Хили.

Ранее стало известно, что российские авиационные удары с использованием бомб ФАБ и КАБ большой мощности создают внушительные проблемы для украинской армии.

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Президент Финляндии Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем
Стубб допустил налаживание отношений с РФ в будущем
09 ноября 2024, 13:47

Фото: iStock/Ruma Aktar

Отношения с Россией когда-нибудь наладятся и будут использованы во благо, однако не сейчас. Об этом в интервью газете Ilta-Sanomat заявил президент Финляндии Александер Стубб.
Примечательно, что Стубб находится на посту главы государства 8 месяцев, за это время он ни разу не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — пояснил Стубб.

Уточняется, что нынешний президент Финляндии, вероятно, говорил об одном из первых международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке после Второй мировой войны, который возник после национализации египетским правительством компании Суэцкого канала.

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#финляндия
#страны
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