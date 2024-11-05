Дружба с Путиным, позиция по СВО и санкции против РФ: чем запомнился кандидат в президенты США Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
5 ноября в США стартовали выборы президента. Среди кандидатов на высший пост — экс-президент Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. В своей избирательной кампании он акцентирует внимание на нескольких ключевых инициативах, одной из которых является стремление к разрешению конфликта на Украине. Трамп утверждает, что во время своего президентства поддерживал хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. О шансах Трампа на победу и его заслугах во время предыдущего президенства расскажет «Радио 1».
Высказывания Трампа о России
В 2013 году, когда Москва принимала конкурс «Мисс Вселенная», финансируемый Дональдом Трампом, он проявил интерес к возможности визита президента России Владимира Путина на это мероприятие. В своем Твиттере Трамп задавался вопросом, приедет ли Путин на конкурс и сможет ли он стать его «новым лучшим другом».
Несмотря на его заинтересованность во встрече с Путиным, она так и не состоялась. Трамп описал свою поездку в Москву как посещение «очень интересного и удивительного места», акцентируя внимание на значимости как самого события, так и города, который его принимал.
В 2014 году бизнесмен высказал свою позицию по поводу введения санкций против России. Он заявил, что США должны ввести санкции и раскритиковал тогдашнего президента Барака Обаму за недостаточную реакцию на аннексию Крыма. Напомним, полуостров стал частью России после референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали это решение. Трамп отметил, что к концу 2014 года Россия стала «самой большой проблемой для Америки».
Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)
Президентская кампания 2016
Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США 16 июня 2015 года. С этого момента его риторика в отношении России и Владимира Путина претерпела значительные изменения. Трамп начал положительно оценивать действия российского президента, особенно его борьбу с террористической организацией ИГ, которая запрещена в России.
Теплота отношений Трампа с Путиным возросла после того, как российский лидер охарактеризовал его как «талантливого человека» и «абсолютного лидера президентской гонки». Трамп также отметил, насколько высоко уважают Путина как в России, так и за ее пределами.
В ходе президентской кампании 2016 года вопросы, касающиеся отношений с Россией, не были в центре внимания, однако Трамп продолжал высказываться о стране в положительном ключе. В одном из интервью он заявил, что жители Крыма, по его мнению, предпочли бы стать частью России. Он также выразил надежду на сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом.
Во время своего президентства Трамп продолжал развивать отношения с Россией. В июле 2017 года он встретился с Путиным на саммите G20, где лидеры обсуждали различные аспекты двусторонних отношений и международный терроризм. По итогам встречи Трамп отметил, что между странами произошел определенный прогресс.
Тем не менее в августе того же года он подписал законопроект «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который касался таких стран, как Иран, Северная Корея и Россия. Это решение было вынужденным шагом, поскольку закон получил поддержку большинства в Конгрессе США.
В 2018 году президент Трамп продолжал свою политику в отношении России, стремясь к улучшению диалога между двумя странами.
Встреча Трампа и Путина в Хельсинки
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
В 2018 году президент США Дональд Трамп значительно изменил свои высказывания о России, неоднократно пересматривая свою позицию. Он заявил, что Россия стремится вызвать «раздоры, разрушения и хаос» в Соединенных Штатах через вмешательство в выборы, хотя при этом утверждал, что это вмешательство не оказало значительного влияния на результаты голосования.
В апреле Трамп отметил, что отношения между США и Россией стали хуже, чем во времена холодной войны. В июле того же года состоялась важная встреча между Трампом и Путиным в Хельсинки, которая стала кульминацией их взаимодействия. По итогам переговоров Трамп охарактеризовал встречу как «огромный успех для всех, кроме лживых СМИ».
Трамп также выразил оптимизм по поводу будущих двусторонних отношений, утверждая, что «большие результаты скоро придут». При этом он подчеркивал, что был «невероятно жесток к России», демонстрируя двойственность в своей риторике и действиях до конца 2018 года.
В течение 2018 года США ввели шесть пакетов санкций против России по различным причинам, включая покушение на Сергея Скрипаля и аннексию Крыма. Кроме того, по инициативе Трампа США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности.
В 2019 году Трамп предложил вернуть Россию в состав Большой восьмерки, но его идея не нашла поддержки среди других лидеров группы. В это время американская внешняя политика сталкивалась с внутренним давлением, и под давлением Конгресса Трамп ввел семь пакетов санкций против России, одновременно уменьшая количество личных контактов с Путиным.
Фото: iStock/rarrarorro
Итоги президентства Трампа в 2020 году
Трамп обещал американцам снизить государственный долг и обеспечить высокие темпы экономического роста. Однако к 2019 году внешний долг США составил 23,1 трлн долларов, а к моменту выборов в 2020 году он увеличился до 27,112 трлн долларов. Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономике, и во втором квартале 2020 года ВВП страны сократился на рекордные 32,9%. Уровень безработицы в тот же период достиг 14,7%.
Трамп также заявлял о намерении вывести американские войска из Сирии и Афганистана. По состоянию на декабрь 2019 года в Афганистане находилось около 13 тысяч американских военнослужащих и примерно 11 тысяч гражданских специалистов. В марте 2020 года началось постепенное сокращение военного и гражданского контингента в регионе. Что касается Сирии, планы по выводу войск были озвучены в декабре 2018 года, однако на август 2020 года американские силы все еще оставались в стране.
Выборы в США 2024
В 2024 году Трамп снова выдвинул свою кандидатуру, а его оппонентом стала вице-президент Камала Харрис. Трамп пытается привлечь избирателей, подчеркивая свои хорошие отношения с Путиным во время своего первого срока и дружеские связи с китайским лидером Си Цзиньпином до пандемии.
Кроме того, Трамп демонстрирует заинтересованность в завершении вооружённого конфликта на Украине и заявляет о намерении оказать содействие в его разрешении.
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