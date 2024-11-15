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Евросоюз продолжает усиливать санкционное давление на Россию и планирует принять новый пакет санкций в 2025 году. Об этом информирует агентство Блумберг.
Ожидается, что в этот пакет войдут торговые ограничения, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию. Согласно информации агентства, пакет санкций предполагается принять до 24 февраля следующего года — символической даты в контексте конфликта. В рамках этого пакета могут быть введены дополнительные ограничения на торговлю и меры против «теневого» танкерного флота России.
Кроме того, ожидается, что новые санкции будут включать ограничения против физических лиц, связанных с российскими властями и экономикой. Таким образом, Евросоюз продолжает свою стратегию по сдерживанию России и попыткам оказать давление на её экономику в условиях продолжающегося конфликта.
В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечают, что Западу не хватает смелости признать неудачу антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада.
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Кроме того, ожидается, что новые санкции будут включать ограничения против физических лиц, связанных с российскими властями и экономикой. Таким образом, Евросоюз продолжает свою стратегию по сдерживанию России и попыткам оказать давление на её экономику в условиях продолжающегося конфликта.
В России неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечают, что Западу не хватает смелости признать неудачу антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада.
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Дарья Осипова