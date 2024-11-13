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Киев ​решил сорвать авиасообщение в России

Власюк: новые санкции Украины нацелены на блокировку авиакомпаний в РФ
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Украина ввела санкции против сервисных компаний, обслуживающих российские аэропорты, чтобы осложнить привлечение Россией авиакомпаний из дружественных стран для внутренних перевозок.
Об этом сообщил уполномоченный по санкционной политике офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк в соцсетях. По его словам, иностранные авиакомпании либо будут нарушать санкции, пользуясь услугами российских компаний, либо откажутся от российского рынка из-за невозможности обслуживания.

12 ноября Зеленский ввел санкции против компаний, работающих в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Всего в списке оказалось 63 юридических лица. В сентябре также были введены санкции против 147 юридических и физических лиц, связанных с российской авиаинфраструктурой.



Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции Запада стали частью долгосрочной стратегии, нанося ущерб мировой экономике и направлены на ухудшение жизни миллионов людей.

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#зеленский
Трамп выдвинул кандидатуру ветерана на пост главы Пентагона
Трамп сделал ставку на патриота-ветерана Хегсета для руководства Пентагоном
13 ноября 2024, 04:23

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру американского телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост главы Пентагона, передает ТАСС.
В своем заявлении переходная команда Трампа отметила, что для него «честь объявить» о выдвижении Хегсета, подчеркнув его силу и патриотизм.

«С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — говорится в заявлении Трампа.
Хегсет, выпускник Принстона и Гарварда, участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News и возглавляет организации по защите прав ветеранов.

Трамп считает, что на новой должности Хегсет будет смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу.

До этого СМИ сообщали, что Трамп рассматривал кандидатуры сенатора Тома Коттона, Майка Помпео и конгрессмена Майка Уолтца.

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Россия и Китай могут начать совместное производство военной техники
Бабич: Россия предложила Китаю сотрудничество в военной сфере
13 ноября 2024, 03:56

Фото: iStock/Zerbor

Россия готова предложить Китаю совместное производство передового оружия и военной техники, сообщил замдиректора ФСВТС Михаил Бабич в беседе с РИА Новости.
Накануне в Джухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024.

Бабич рассказал о стремлении к совместной разработке высокотехнологичной продукции, созданию предприятий и сервисных центров, а также к проведению взаимовыгодных научных исследований.

«И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — отметил он.
Бабич также подчеркнул, что успешное применение российской техники в боевых условиях усилило её позиции на мировом рынке. По его словам, число запросов на поставку вооружений, подтвердивших свои высокие характеристики в бою, заметно возросло.

«Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров», — добавил он.

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#оружие
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Переговоры по «формуле Вэнса» вызвали тревогу в Киеве
The Economist: в Киеве опасаются переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса
13 ноября 2024, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по «формуле Вэнса», что вызывает обеспокоенность в Киеве, сообщает The Economist.
В статье отмечается, что такой подход исключил бы возможность вступления Украины в НАТО и позволил бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.

«Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование», — шутил Джей Ди Вэнс о сути мирного плана Трампа в отношении России, Европы и Украины.
Будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс ранее заявлял о своем предпочтении мирных переговоров с Москвой вместо войны, называя планы возвращения к границам 1991 года абсурдными. Он подчеркивал, что США не должны участвовать в конфликте с Россией.

На дебатах с Камалой Харрис Трамп также заявил, что его целью является завершение конфликта, а не победа Украины.

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#сша
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#дональд трамп
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#переговоры
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Президент Израиля призвал Байдена и Трампа сосредоточиться на борьбе с Ираном
13 ноября 2024, 03:05

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Президент Израиля Ицхак Герцог, находясь с визитом в Вашингтоне, выразил мнение, что для администрации США, как нынешней, так и последующей, приоритетом должна быть борьба с Ираном.
На встрече с американским лидером Джо Байденом Герцог отметил, что Израиль продолжает операцию по обеспечению безопасности на границах, ведя боевые действия в Ливане и секторе Газа и стремясь освободить удерживаемых заложников.

По его словам, «корень всех бед» находится в Тегеране. Он обвинил Иран и его союзников в подрыве стабильности, безопасности и призывах к уничтожению Израиля, а также в стремлении к ядерному вооружению.

Герцог подчеркнул, что борьба с Ираном и его влиянием должна оставаться приоритетом США и дальше, чтобы не допустить реализации «их злобных намерений». Кроме того, он отметил, что Иран является «двигателем антисемитизма», что также требует внимания.

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#иран
#джозеф байден
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СМИ раскрыли причины беспокойства Украины по ​возможным переговорам Трампа с РФ
The Economist: Киев негативно воспринял отсутствие Помпео в команде Трампа
13 ноября 2024, 01:49

Фото: iStock/lucky-photographer

Украинские службы безопасности выразили обеспокоенность по поводу отсутствия бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа, сообщило издание The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.
По словам источника, это негативное развитие событий, так как Помпео, возглавлявший Госдепартамент с 2018 по 2021 год, демонстрировал большее сочувствие к Украине, чем кандидаты, которые, как предполагается, могут занять ключевые внешнеполитические посты в новой администрации США.

Отсутствие Помпео в будущем кабинете избранного президента повышает вероятность переговоров между США и Россией, которые поставят Украину в невыгодное положение.

12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по данным источников, сенатор Марко Рубио является основным кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа.

Хотя Трамп еще может изменить решение, его полностью устраивает эта кандидатура. The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».

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#сбу
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#дональд трамп
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Очередной кандидат вышел из президентской гонки в Белоруссии
Ольга Чемоданова отказалась от участия в президентской гонке Белоруссии
13 ноября 2024, 00:19

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила о своем решении выйти из президентской гонки в Белоруссии.
Телеканал «Первый информационный» сообщил, что Чемоданова приняла решение прекратить участие в избирательной кампании, а ее заявление опубликовано в Telegram-канале телеканала.

Чемоданова отметила, что политическая система Белоруссии стабильно выстроена, позволяя каждому гражданину, в первую очередь патриотам страны, участвовать в выборах.

Она подчеркнула, что «Белорусский союз женщин», организация, которая поддерживала её кандидатуру, выражает политическую зрелость и стремление к консолидации вокруг действующего президента Александра Лукашенко. Чемоданова заявила, что союз женщин всегда был «надежным тылом» Лукашенко и поддерживает его курс на стабильность и безопасность страны.

Ранее председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков также объявил о выходе из президентской гонки.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 26 января 2025 года. Сбор подписей в поддержку кандидатов начался 7 ноября и продлится до 6 декабря 2024 года.

ЦИК уже зарегистрировал семь инициативных групп претендентов, включая группы действующего президента Лукашенко, а также других кандидатов. Чтобы получить регистрацию, кандидатам требуется собрать не менее 100 тысяч подписей.

Процедура регистрации кандидатов запланирована на конец декабря.

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#лукашенко
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Сербия обеспокоена возможным дефицитом газа в Европе
Вучич: если США оставят Европу без СПГ, она будет вынуждена обратиться к РФ
12 ноября 2024, 23:50

Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Александар Джорович)

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в ближайшие несколько лет.
Выступая перед сербскими журналистами на полях климатического саммита COP-29 в Баку, он предположил, что растущие внутренние потребности Америки в газе, связанные с развитием искусственного интеллекта и увеличением количества зарядных станций, приведут к дефициту газа в Европе.

Вучич отметил, что многие западные страны, отказавшиеся от российского газа, будут вынуждены снова обратиться к Москве для поставок, чтобы пережить зиму.

Сербия также остро ощущает проблему энергетических поставок. Директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Европе не хватит ресурсов для обеспечения отопительного сезона, особенно в условиях холодной зимы, если не будет поставок из России.

В ходе Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным продление текущего договора о поставках газа. Вулин, в свою очередь, подчеркнул, что не видит возможности прохождения зимы без российского газа.

После встречи Баятович добавил, что Сербия намерена начать переговоры с Москвой о продлении газового договора в первом квартале 2025 года, чтобы обезопасить свои поставки и избежать энергокризиса.

Вучич также упомянул, что цена на газ подскочила после избрания Дональда Трампа президентом, достигнув $485 за 1 тыс. кубометров, тогда как для Сербии цена остается около $325.


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#сербия
#вучич
#переговоры
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Хуситы атаковали американские корабли в Аравийском и Красном морях
Глава хуситов Сариа заявил, что авианосец и два эсминца США успешно атакованы
12 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/NiseriN

Хуситы из движения «Ансар Алла», контролирующие север Йемена, атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море.
Представитель движения Яхья Сариа сообщил в Telegram-канале, что для ударов использовались ракеты и беспилотники. По его словам, целью первой атаки было сорвать готовящуюся операцию США против Йемена. Вторая атака продолжалась восемь часов и также увенчалась успехом.

Движение «Ансар Алла» заявило, что поддерживает Палестину на фоне конфликта в секторе Газа и готово атаковать любые корабли, связанные с Израилем, предупредив страны о возможных рисках для их экипажей.

При этом хуситы подчеркнули, что не ограничивают свободу судоходства и не угрожают кораблям других стран.

В ответ на действия хуситов США и Великобритания с января наносят удары по объектам движения, объясняя это защитой свободы мореплавания в Красном море.

Мухаммед Али аль-Хуси, член политического совета «Ансар Алла», охарактеризовал эти атаки как «террористическое варварство».

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#атака
#хуситы
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Стало известно, чем сейчас занят Илон Маск
Axios: Маск помогает Трампу формировать будущую администрацию
12 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/Vacclav

Американский миллиардер Илон Маск помогает новоизбранному президенту США Дональду Трампу в формировании будущей администрации республиканца, пишет Axios, ссылаясь на информаторов.
По данным журналистов, предприниматель помогает выбирать будущих претендентов на должности. По словам советников Трампа, некоторые идеи бизнесмена в вопросе формирования кабмина непрактичны, но другие «обязательно» опробуют. Маск является активным союзником Трампа с июля этого года.

Недавно создатель соцсети X участвовал в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским. Подробности беседы не разглашаются, но Маск обещал предоставлять ВСУ Starlink и дальше.

При этом он также выступал против продолжения конфликта Украиной.

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#сша
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#дональд трамп
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