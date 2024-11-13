Киев ​решил сорвать авиасообщение в России

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Украина ввела санкции против сервисных компаний, обслуживающих российские аэропорты, чтобы осложнить привлечение Россией авиакомпаний из дружественных стран для внутренних перевозок.
Об этом сообщил уполномоченный по санкционной политике офиса Владимира Зеленского Владислав Власюк в соцсетях. По его словам, иностранные авиакомпании либо будут нарушать санкции, пользуясь услугами российских компаний, либо откажутся от российского рынка из-за невозможности обслуживания.
12 ноября Зеленский ввел санкции против компаний, работающих в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Всего в списке оказалось 63 юридических лица. В сентябре также были введены санкции против 147 юридических и физических лиц, связанных с российской авиаинфраструктурой.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции Запада стали частью долгосрочной стратегии, нанося ущерб мировой экономике и направлены на ухудшение жизни миллионов людей.
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12 ноября Зеленский ввел санкции против компаний, работающих в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Всего в списке оказалось 63 юридических лица. В сентябре также были введены санкции против 147 юридических и физических лиц, связанных с российской авиаинфраструктурой.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением. Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкции Запада стали частью долгосрочной стратегии, нанося ущерб мировой экономике и направлены на ухудшение жизни миллионов людей.
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Мария Моисеева