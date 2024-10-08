Евросоюз готовит Украину к выгодному мирному договору

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Евросоюз должен обеспечить Украине особое положение, которое позволит ей заключить мир на выгодных условиях. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Страсбурге в ходе подготовки к саммиту стран ЕС.
«Нашей целью должна оставаться подготовка дороги к полноценному членству Украины в ЕС и обеспечение такого положения, которое позволит Украине обсуждать мир на выгодных условиях», — заявил Шефчович.По данным Шечовича, на саммите Евросовета 17-18 октября страны обсудят развитие обороны вокруг Украины и подготовку страны к предстоящей зиме. Сейчас ЕС занимается ремонтом сетей и стабилизирует поставки энергии на Украину.
Также вице-президент Еврокомиссии сообщил о подготовке очередного финансового пакета помощи.
«Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — сказал Шефчович.
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