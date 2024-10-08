Замглавы МИД РФ Грушко: В НАТО прорабатывают варианты противостояния с Россией

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Североатлантическом альянсе прорабатывают различные варианты ведения боевых действий против России. Причём делают это даже особенно не скрываясь.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, высшие военные чины НАТО практически перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооружённому столкновению с Россией. Любой политес прочно забыт, перед представителями военного командования блока ставятся вполне конкретные задачи, подчеркнул дипломат.
В подтверждение своих слов заместитель главы российского внешнеполитического ведомства указал, что альянс отрабатывает логистические маршруты для быстрой переброски войск через Атлантику, на востоке блока в открытую размещаются склады вооружений, развёртываются воинские контингенты. В плане учений Steadfast Defender впервые фигурировало не абстрактное государство-противник, а конкретно Россия.
Грушко подчеркнул, что именно НАТО всячески повышает градус напряжённости в отношениях. Альянс отказался от диалога и встал на путь открытой конфронтации, что ведёт к разрушению и без того не слишком прочных инструментов безопасности в Европе и ставит мир перед реальной угрозой полномасштабной войны, заключил российский дипломат.
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В подтверждение своих слов заместитель главы российского внешнеполитического ведомства указал, что альянс отрабатывает логистические маршруты для быстрой переброски войск через Атлантику, на востоке блока в открытую размещаются склады вооружений, развёртываются воинские контингенты. В плане учений Steadfast Defender впервые фигурировало не абстрактное государство-противник, а конкретно Россия.
Грушко подчеркнул, что именно НАТО всячески повышает градус напряжённости в отношениях. Альянс отказался от диалога и встал на путь открытой конфронтации, что ведёт к разрушению и без того не слишком прочных инструментов безопасности в Европе и ставит мир перед реальной угрозой полномасштабной войны, заключил российский дипломат.
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Александр Бойцов