Франция начнёт готовиться к противостоянию с Россией

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Армия Франции со следующего года начнёт подготовку к противостоянию с Россией, в том числе военную подготовку в рамках НАТО. Об этом пишет газета Politico.
Отмечается, что речь идёт о крупных учениях НАТО «Дакийская весна 2025», которые состоятся в Румынии в предстоящем году. Франция в рамках этой подготовки займёт особое место, поскольку она получила задание от Североатлантического альянса подготовить к 2027 году целую дивизию со своими вооружениями и боеприпасами.
Ранее страна «играла в войну», но теперь у неё есть «определённый враг», поэтому будет вестись подготовка людей, которые на самом деле «будут воевать», заявил глава сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерал Бертран Тужуза.
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Анастасия Чинкова