FT: Украина и её союзники признали необходимость переговоров с Россией

Фото: iStock/Diy13
Украина и её западные союзники признали необходимость проведения переговоров с Россией по вопросам территориальной целостности на фоне изменяющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что настроения стремительно меняются в Вашингтоне, Киеве и других западных столицах. Всё чаще звучат предложения о необходимости дипломатического разрешения конфликта для сохранения большей части Украины.
При этом киевские власти продолжают сталкиваться с недостатком поддержки для реализации данных целей. Трудности также усугубляются отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и предстоящими президентскими выборами в США. Также союзники начали всё чаще интересоваться ситуацией на Ближнем Востоке.
Кроме того, в кулуарах начали обсуждать возможность соглашения, которое позволит России сохранить контроль над освобождёнными территориями, а Украина, в свою очередь, может рассчитывать на вступление в НАТО с гарантией безопасности в контролируемых ею границах.
Читайте также:
КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи
В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»
Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
При этом киевские власти продолжают сталкиваться с недостатком поддержки для реализации данных целей. Трудности также усугубляются отступлением ВСУ в Донбассе, приближением зимы и предстоящими президентскими выборами в США. Также союзники начали всё чаще интересоваться ситуацией на Ближнем Востоке.
Кроме того, в кулуарах начали обсуждать возможность соглашения, которое позволит России сохранить контроль над освобождёнными территориями, а Украина, в свою очередь, может рассчитывать на вступление в НАТО с гарантией безопасности в контролируемых ею границах.
Читайте также:
КНДР может направить военных на Украину, считают в Минобороны Южной Кореи
В кулуарах ОБСЕ обсуждают мир на Украине через «формулу Зеленского»
Заявление Зеленского о России вызвало недоумение в США
Анастасия Чинкова