«Буду великим президентом»: кто станет главой США в 2024, чем обернется победа Трампа или Харрис для России

Фото: istockphoto/raagoon
Каждые четыре года в Соединенных Штатах Америки проходят выборы президента, в которых обычно участвуют две главные политические партии — демократы и республиканцы. За этой борьбой с интересом следит весь мир.
Когда пройдут выборы президента США в 2024 году, как они будут организованы, а также кто будет кандидатом на пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей не является гарантией победы — в материале «Радио 1».
С 1959 по 1964 год Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, затем с 1964 по 1966 год продолжил образование в Фордэмском университете. Позже он перевелся в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году, получив степень бакалавра в области экономических наук.
В 1980-х годах он приобрел несколько казино и объединил их в компанию Trump Hotels and Casino Resorts, которая в 2004 году была переименована в Trump Entertainment Resorts Holdings.
Кроме казино, Трамп владеет элитными гольф-площадками, курортами и туристическими зонами как в США, так и за границей.
16 июня 2015 года он официально объявил о своем участии в президентской кампании 2016 года от Республиканской партии.
В ходе праймериз Дональд Трамп одержал победу в 41 штате и территории. 19 июля 2016 года съезд Республиканской партии официально выдвинул его кандидатом на пост президента.
На выборах 8 ноября 2016 года Трамп получил поддержку большинства выборщиков, однако по общему числу голосов избирателей он уступил Хиллари Клинтон: за нее проголосовали 65,7 миллиона человек (48,07%), тогда как Трамп набрал 62,9 миллиона голосов (45,99%).
Это вызвало протесты в нескольких штатах с лозунгом «Трамп — не наш президент», а в Портленде (штат Орегон) акции протеста переросли в беспорядки.
19 декабря, во время голосования выборщиков, Трамп получил 304 голоса, в то время как Клинтон — 227. Он занимал пост президента с 2017 по 2021 год. 19 июня 2019 г. Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
Первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись 28 июня. Выступление Байдена подверглось критике даже со стороны его однопартийцев, а опросы показали, что зрители признали Трампа победителем дебатов.
В 1982 году она поступила в Говардский университет в Вашингтоне и окончила его в 1986 году со степенью бакалавра в области экономики и политических наук. После этого она стажировалась в офисе сенатора-демократа Алана Крэнстона. С 1986 по 1989 год Камала изучала право в Калифорнийском университете, где возглавляла Ассоциацию чернокожих студентов-юристов.
Национальный комитет Демократической партии США 6 августа 2024 года объявил о выдвижении Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты. В онлайн-голосовании, проведенном партией с 1 по 5 августа, она получила поддержку 99% делегатов предстоящего партийного съезда, который состоится с 19 по 22 августа. В тот же день Харрис официально заявила о своем выдвижении в качестве кандидата от Демократической партии.
Эксперт отметил, что как и прежде, в итог выборов может вмешаться административный ресурс, что уже не раз имело место быть. Более того, американская система выборов не может считаться справедливой, добавил он.
По его словам, в истории США было много случаев, когда большинство жителей голосовали за одного кандидата, а президентом становился другой, из-за функционирования системы выборщиков.
Политолог пояснил, что предположение о том, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. При смене режима кардинальных изменений не произойдет.
В сентябре 2023 года 69-летний политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. С весны прошлого года он формально соперничал с Джо Байденом внутри Демократической партии, но не смог составить ему серьезную конкуренцию, поэтому решил действовать самостоятельно.
Его оппонентом среди независимых кандидатов стал 70-летний профессор философии и политический активист Корнел Уэст. Многие американцы знают Уэста благодаря его роли в культовом фильме «Матрица», где он сыграл Члена совета Веста. Изначально он выдвинулся от Народной партии, но затем решил баллотироваться от Партии зеленых.
Однако его сотрудничество с «зелеными» оказалось недолгим. В начале октября Уэст объявил о своем решении участвовать в выборах как независимый кандидат, объяснив это стремлением избежать ограничений партийной платформы и сложностями, связанными с процессом выдвижения от Партии зеленых.
Победителем становится тот кандидат, который получает больше голосов выборщиков, а не прямых избирателей.
Все зарегистрированные граждане США, достигшие 18 лет, могут участвовать в общем голосовании на выборах президента. В некоторых штатах право голоса может быть ограничено для тех, кто отбывает наказание в тюрьме или страдает психическими заболеваниями.
Голосование проходит в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В этот день американцы приходят на избирательные участки и отмечают в бюллетенях кандидата, которого хотят видеть президентом. Однако по итогам этого голосования определяется не сам президент, а состав коллегии выборщиков от каждого штата, которая насчитывает 538 человек.
В большинстве штатов действует правило «победитель получает все», что означает, что кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей в штате, получает все голоса выборщиков этого штата.
Таким образом, даже если за кандидата проголосуют миллионы граждан, он может не получить ни одного голоса выборщиков.
— После завершения подсчета голосов выборщики передают свои голоса в поддержку кандидатов на 41-й день после выборов.
— Подсчет голосов выборщиков считает специальная комиссия конгресса, которая после утверждает результаты. Для того чтобы победить, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Совместное заседание для подтверждения итогов президентских выборов – 2024 запланировано на начало января 2025 года.
— Если голоса между кандидатами распределены поровну, то Конституция Соединенных Штатов Америки предусматривает выбор президента Конгрессом, при этом победитель должен получить поддержку как минимум 26 из 50 штатов.
Верховный суд США в июле 2020 года постановил, что власти штатов могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.
Читайте также:
Илон Маск рассказал, что случится при победе Харрис
В Кремле высказались о президентской гонке в США
Трамп заявил, что в случае проигрыша не будет баллотироваться в 2028 году
Когда выборы президента в СШАПрезидентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми в истории страны, на которых будет избран 47-й американский президент.
Дональд Трамп — кандидат от республиканцевДональд Джон Трамп, родившийся 14 июня 1946 года, является сыном миллионера Фреда Трампа, который занимался застройкой Нью-Йорка. У Дональда есть немецкие корни по отцовской линии и шотландские по материнской. Фамилия «Трамп» переводится с английского как «козырь». Дональд гордится ею, считая, что она приносит ему удачу.
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
С 1959 по 1964 год Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, затем с 1964 по 1966 год продолжил образование в Фордэмском университете. Позже он перевелся в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году, получив степень бакалавра в области экономических наук.
Работал в компании отцаВ 1968 году Дональд Трамп начал работать в семейном бизнесе, а в 1971 году получил контрольный пакет акций компании, переименовав ее в Trump Organization.
В 1980-х годах он приобрел несколько казино и объединил их в компанию Trump Hotels and Casino Resorts, которая в 2004 году была переименована в Trump Entertainment Resorts Holdings.
Кроме казино, Трамп владеет элитными гольф-площадками, курортами и туристическими зонами как в США, так и за границей.
Борьба за пост президента СШАДональд Трамп впервые заговорил о возможности участия в президентских выборах в начале 1990-х годов. В 1999 году он выдвинул свою кандидатуру от Партии реформ, а в 2012 году — от Республиканской партии, но оба раза снял свою кандидатуру на ранних этапах праймериз.
16 июня 2015 года он официально объявил о своем участии в президентской кампании 2016 года от Республиканской партии.
Фото: istockphoto/lucky-photographer
«Я буду самым великим президентом, которого когда-либо создавал Бог», — заявил он, вступив в президентскую гонку.
В ходе праймериз Дональд Трамп одержал победу в 41 штате и территории. 19 июля 2016 года съезд Республиканской партии официально выдвинул его кандидатом на пост президента.
На выборах 8 ноября 2016 года Трамп получил поддержку большинства выборщиков, однако по общему числу голосов избирателей он уступил Хиллари Клинтон: за нее проголосовали 65,7 миллиона человек (48,07%), тогда как Трамп набрал 62,9 миллиона голосов (45,99%).
Это вызвало протесты в нескольких штатах с лозунгом «Трамп — не наш президент», а в Портленде (штат Орегон) акции протеста переросли в беспорядки.
19 декабря, во время голосования выборщиков, Трамп получил 304 голоса, в то время как Клинтон — 227. Он занимал пост президента с 2017 по 2021 год. 19 июня 2019 г. Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
Кандидат на пост президента в 2024 году15 июля на съезде республиканцев бывший американский лидер Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от партии на пост президента Соединенных Штатов Америки. В качестве кандидата в вице-президенты он идет в паре с сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Фото: istockphoto/mrdoomits
Первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись 28 июня. Выступление Байдена подверглось критике даже со стороны его однопартийцев, а опросы показали, что зрители признали Трампа победителем дебатов.
Камала Харрис — кандидат от демократовКамала Деви Харрис, известная как Камала Харрис, родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. По отцовской линии у нее афроямайские корни, а по материнской – индийские. Ее отец преподавал экономику в Стэнфордском университете, а мать занималась биомедицинскими исследованиями.
В 1982 году она поступила в Говардский университет в Вашингтоне и окончила его в 1986 году со степенью бакалавра в области экономики и политических наук. После этого она стажировалась в офисе сенатора-демократа Алана Крэнстона. С 1986 по 1989 год Камала изучала право в Калифорнийском университете, где возглавляла Ассоциацию чернокожих студентов-юристов.
Выборы в США 2024В ходе избирательной кампании 2024 года Камала Харрис была выдвинута кандидатом на пост вице-президента в команде с Джо Байденом. Однако 21 июля он объявил о своем выходе из гонки и поддержал Харрис как кандидата от Демократической партии на пост президента. В тот же день она подтвердила свое согласие участвовать в выборах.
Фото: РИА Новости/Стрингер
Национальный комитет Демократической партии США 6 августа 2024 года объявил о выдвижении Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты. В онлайн-голосовании, проведенном партией с 1 по 5 августа, она получила поддержку 99% делегатов предстоящего партийного съезда, который состоится с 19 по 22 августа. В тот же день Харрис официально заявила о своем выдвижении в качестве кандидата от Демократической партии.
Прогноз результатов президентской гонкиПолитолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, что прогноз результатов президентской гонки предполагает равные шансы: победит либо бывший американский лидер Дональд Трамп, либо вице-президент США Камала Харрис.
«Шансы демократов на подсчет голосов в свою пользу значительно выше. У них есть несравненно более мощная поддержка со стороны СМИ, в то время как республиканцы этого не имеют», — пояснил он.
Эксперт отметил, что как и прежде, в итог выборов может вмешаться административный ресурс, что уже не раз имело место быть. Более того, американская система выборов не может считаться справедливой, добавил он.
По его словам, в истории США было много случаев, когда большинство жителей голосовали за одного кандидата, а президентом становился другой, из-за функционирования системы выборщиков.
Как выборы в США повлияют на мирПо словам Дудчака, выборы в США, по сути, не должны оказывать влияния на мир. Однако, принимая во внимание, что эта страна формально имеет самую мощную экономику и армию по численности личного состава, а также сеть военных баз по всему миру, то события в Америке, безусловно, оказывают влияние на другие государства.
«Россия должна следовать своим путем и не смотреть ни на кого», — добавил он.
Как выборы в США повлияют на РоссиюПо мнению Дудчака, не так важно, кто победит. Он отметил, что свою помощь Украине они не остановят.
Политолог пояснил, что предположение о том, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. При смене режима кардинальных изменений не произойдет.
Кто такие независимые кандитатыВ 2024 году на президентских выборах участвуют несколько независимых кандидатов, не представляющих ни одну из партий.
В сентябре 2023 года 69-летний политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. С весны прошлого года он формально соперничал с Джо Байденом внутри Демократической партии, но не смог составить ему серьезную конкуренцию, поэтому решил действовать самостоятельно.
Его оппонентом среди независимых кандидатов стал 70-летний профессор философии и политический активист Корнел Уэст. Многие американцы знают Уэста благодаря его роли в культовом фильме «Матрица», где он сыграл Члена совета Веста. Изначально он выдвинулся от Народной партии, но затем решил баллотироваться от Партии зеленых.
Однако его сотрудничество с «зелеными» оказалось недолгим. В начале октября Уэст объявил о своем решении участвовать в выборах как независимый кандидат, объяснив это стремлением избежать ограничений партийной платформы и сложностями, связанными с процессом выдвижения от Партии зеленых.
Как проходят выборы в СШАВ США уже более 200 лет применяется двухступенчатая система выборов, при которой на первом этапе через всеобщее голосование определяется состав коллегии выборщиков, а затем они выбирают президента.
Победителем становится тот кандидат, который получает больше голосов выборщиков, а не прямых избирателей.
Все зарегистрированные граждане США, достигшие 18 лет, могут участвовать в общем голосовании на выборах президента. В некоторых штатах право голоса может быть ограничено для тех, кто отбывает наказание в тюрьме или страдает психическими заболеваниями.
Голосование проходит в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В этот день американцы приходят на избирательные участки и отмечают в бюллетенях кандидата, которого хотят видеть президентом. Однако по итогам этого голосования определяется не сам президент, а состав коллегии выборщиков от каждого штата, которая насчитывает 538 человек.
В большинстве штатов действует правило «победитель получает все», что означает, что кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей в штате, получает все голоса выборщиков этого штата.
Таким образом, даже если за кандидата проголосуют миллионы граждан, он может не получить ни одного голоса выборщиков.
Фото: istockphoto/twinsterphoto
Подсчет голосовПодсчет голосов начинается после всеобщего голосования. В результате этого голосования голоса 538 членов коллегии выборщиков распределяются в зависимости от результатов в каждом штате. Обычно победитель становится известен уже на этом этапе, но электоральная процедура занимает гораздо больше времени и продолжается до января следующего года.
Процесс определения победителя— Каждый штат выделяет количество выборщиков, равное сумме его сенаторов и конгрессменов. Сенаторов всегда двое, а число конгрессменов варьируется в зависимости от населения штата. Например, Калифорния, самый густонаселенный штат, имеет 55 выборщиков, в то время как Техас, второй по населению, — 38. Нью-Йорк и Флорида имеют по 29 выборщиков. Наименьшее количество выборщиков (по два) выделяется штатам Вайоминг, Южная и Северная Дакота, Вермонт и Аляска.
— После завершения подсчета голосов выборщики передают свои голоса в поддержку кандидатов на 41-й день после выборов.
— Подсчет голосов выборщиков считает специальная комиссия конгресса, которая после утверждает результаты. Для того чтобы победить, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Совместное заседание для подтверждения итогов президентских выборов – 2024 запланировано на начало января 2025 года.
— Если голоса между кандидатами распределены поровну, то Конституция Соединенных Штатов Америки предусматривает выбор президента Конгрессом, при этом победитель должен получить поддержку как минимум 26 из 50 штатов.
Могут ли выборщики проголосовать «не за того»Считается, что выборщики должны голосовать в соответствии с предпочтениями избирателей своих штатов. Однако в истории США были случаи, когда некоторые выборщики поддерживали кандидата, который не соответствовал выбору большинства жителей.
Верховный суд США в июле 2020 года постановил, что власти штатов могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.
Читайте также:
Илон Маск рассказал, что случится при победе Харрис
В Кремле высказались о президентской гонке в США
Трамп заявил, что в случае проигрыша не будет баллотироваться в 2028 году
Дарья Осипова