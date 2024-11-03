Раскрыто, чего боятся США в период между выборами и инаугурацией

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США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Среди угроз называют также Россию.
По информации газеты, Белый дом и Пентагон работают в режиме повышенной готовности, отслеживая иностранное вмешательство, при помощи которого другие страны попытаются дестабилизировать обстановку в Штатах. Источником такой угрозы называют в том числе Иран, КНДР, Россию и Китай.
«В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — говорится в материале.Читайте также:
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