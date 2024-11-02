Рекордное число богатых граждан хотят покинуть США, боясь погромов после выборов

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Рекордное число богатых граждан США хотят покинуть на неопределенное время страну, боясь беспорядков, которые могут возникнуть после президентских выборов. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на эксперта Доминика Волека. По его словам, количество состоятельных американцев, которые планируют переехать, выросло на 30% в сравнении с 2023 годом.
Волек, работающий в сфере услуг релокации и получения гражданства, отметил, что его компания никогда не фиксировала спроса на переезд в таких масштабах. Впервые 20% от всех клиентов организации, уточнил он, — это богатые американцы.
По информации телеканала, вместе с тем покинуть страну после выборов хотят 53% американских миллионеров, причем вне зависимости от того, кто станет президентом — Трамп или Харрис.
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