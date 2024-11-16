Евросоюз готовится к отключению газа из России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к остановке поставок газа из России. Об этом она написала в соцсети Х на фоне ситуации с перекрытием поставок российского ресурса в Австрию. По ее словам, газовые хранилища в ЕС полностью заполнены.
«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — отметила она.Фон дер Ляйен также добавила, что поддержала австрийского канцлера Карла Нехаммера и саму Австрию от имени Евросоюза.
Ранее Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с сегодняшнего дня, 16 ноября.
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