Комиссия: США не хватит потенциала для победы в случае войны с Россией и Китаем

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США не могут конкурировать с Китаем и Россией и не смогут их победить в случае войны. К таким выводам пришла комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченной американскими конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны страны. Штатам рекомендуют укреплять военное сотрудничество с союзниками, указано в документе.
«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», — говорится в заявлении комиссии, опубликованном аналитическим центром RAND*.Комиссия рекомендует США продолжать укреплять своих союзников и сотрудничество с ними.
«Альянсы — это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», — поясняет комиссия.Вместе с тем в заключении комиссии подчеркивается, что крупная полномасштабная война Вашингтона с кем-то равным им по силе привела бы к катастрофе для США, включая огромные потери, нарушение поставок, лишение доступа к материалам для создания вооружений и угрозы объектам в космосе.
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*внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации.
Данил Пономарев