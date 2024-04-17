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Украине необходимо начать переговоры с Россией как можно быстрее, поскольку каждый день положение Киева становится все более тяжелым. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в программе Maishberger на канале Das Erste.
«Я уже целый год призываю к этому прекращению огня, и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация на Украине», — отметила она.
Политик заявила, что требования президента Украины для мирного урегулирования конфликта нереалистичны. Его желание вернуть Крым совершенно бессмысленно. Она отметила, что накачивание Украины западным оружием только усложняет ситуацию.
Напомним, что ранее в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт будет разрешен так, как этого хочет Россия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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