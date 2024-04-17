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Положение Киева с каждым днем становится все более тяжелым, считают в Германии

Вагенкнехт призвала к немедленным переговорам Украины с Россией
17 апреля 2024, 12:04
Фото: iStock/arsenisspyros

Фото: iStock/arsenisspyros

Украине необходимо начать переговоры с Россией как можно быстрее, поскольку каждый день положение Киева становится все более тяжелым. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в программе Maishberger на канале Das Erste.
«Я уже целый год призываю к этому прекращению огня, и тогда переговорная позиция у Украины была намного лучше. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет ситуация на Украине», — отметила она.

Политик заявила, что требования президента Украины для мирного урегулирования конфликта нереалистичны. Его желание вернуть Крым совершенно бессмысленно. Она отметила, что накачивание Украины западным оружием только усложняет ситуацию.



Напомним, что ранее в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер заявил, что украинский конфликт будет разрешен так, как этого хочет Россия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
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Установлена цель, которую пытался атаковать сбитый над Елабугой БПЛА
Беспилотник ВСУ уничтожили над Елабугой в Татарстане
17 апреля 2024, 12:34

Фото: iStock/NatureNow

В небе над Елабугой в Татарстане уничтожили беспилотник ВСУ, который летел в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и предприятия ГК «ТАИФ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сотрудников предприятий экстренно эвакуируют. Пострадавших нет. Последствия разрушений уточняются. Отметим, что ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг. Одним из главных направлений работы компании является нефтехимия и нефтепереработка.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#пво
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«ВО»: Ударом ВС РФ уничтожен командный пункт ВС Украины в Чернигове
17 апреля 2024, 12:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту украинской армии в районе города Чернигов. Об этом сообщает «Военный обозреватель».
Отмечается, что прилет пришелся по командному пункту националистов ВСУ. Потери киевского режима на этом объекте в настоящее время не уточняются.

Минобороны Украины также не комментировало произошедшую атаку.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#атака
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ВС РФ ликвидировали десять бойцов ВСУ ударом по гостинице в Чернигове
ВС РФ ударили по гостинице в Чернигове, где находились бойцы ВСУ
17 апреля 2024, 11:54

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска ударили по гостинице с украинскими военными в Чернигове. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* в своём Telegram-канале.
Он написал, что в результате российского удара «очень много убитых, ещё больше раненых». Однако телеканал RT в своём Telegram приводит конкретные цифры. По их данным, в результате ракетного удара погибли десять украинских военнослужащих, ещё 20 получили ранения.

Ранее издание Politico раскрыло единственный путь Украины к возможной победе в конфликте. По информации издания, для этого необходима полномасштабная мобилизация всех граждан страны.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Baza: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Крыму
17 апреля 2024, 11:38

Фото: istock / dzika_mrowka

Вооружённые силы Украины нанесли удар по аэродрому в Джанкое, предположительно, при помощи баллистических ракет. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 03:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации.

Официальной информации нет. По предварительным данным, украинские военные выпустили около восьми ракет. Эвакуация населения не проводилась.

Напомним, что утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэродром
#взрыв
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#всу
#атака
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ФСБ возбудила дело в отношении жителя Чукотки, финансировавшего батальон ВСУ
17 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/Akintevs

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя Чукотки, который подозревается в финансировании воюющего на стороне Украины террористического батальона. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.
Отмечается, что в ноябре 2022 года житель Анадыря профинансировал террористический батальон украинской армии, деятельность которого запрещена на территории РФ. О названии батальона Федеральная служба безопасности России не уточняет.

В настоящее время устанавливаются иные преступления, которые были совершены подозреваемым. В ведомстве добавили, что дело по такой статье на Чукотке возбуждается впервые.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Женщина в социальной сети «ВКонтакте» оставляла комментарии с призывами к насилию.

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#чукотка
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Politico: Украина не победит в конфликте без мобилизации всего населения
17 апреля 2024, 11:04

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украина не сможет одержать победу в конфликте без мобилизации всего населения страны. Об этом пишет газета Politico.
Отмечается, что в настоящее время страна столкнулась к экзистенциальным кризисом. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации, однако он не пользуется общественной поддержкой.

В той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, её победа возможна только при полномасштабной мобилизации всего населения.

Добавим, что подписанный президентом законопроект предполагает мобилизацию сотни тысяч украинцев. Он ещё на стадии подготовки вызвал много критики как среди экспертов, так и среди простых граждан. По словам украинских аналитиков, принятие этого закона не решит проблем с комплектованием армии, но усугубит ситуацию к коррупцией в стране.

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#украина
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#сво
#победа
#конфликт
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Взрывы прогремели в Кривом Роге и Черниговской области Украины
«Страна.ua» сообщает о взрывах в Черниговской области
17 апреля 2024, 10:20

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Никаких иных подробностей происходящего не приводится. Местные власти не давали официальных комментариев о ситуации в регионе.

Помимо Черниговской области, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Кроме того, украинская Телевизионная служба новостей сообщает о серии взрывов в Кривом Роге. Здесь местные власти также не комментировали происходящее.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над Республикой Мордовией российские силы ПВО сбили украинский беспилотник.

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#спецоперация
#взрыв
#украина
#вс рф
#всу
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Сергею Шойгу представили в Подмосковье более 30 образцов перспективной военной техники
17 апреля 2024, 10:09

Фото и видео: Минобороны РФ

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения военных с учётом опыта проведения СВО. Как говорится в телеграм-канале военного ведомства, в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» ему представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, спецтехники и военно-технического имущества от 18 предприятий.
В их числе – многоцелевые роботизированные транспортные средства для подвоза материального обеспечения и эвакуации раненых, линейка роботизированных многофункциональных платформ, смонтированных на колёсном и на гусеничном шасси. Глава военного ведомства отметил, что представленный перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс очень востребован в зоне проведения специальной военной операции. Он поставил задачу разработчикам скорее доработать, оптимизировать его и запустить в серийное производство.
«Машину ждут невероятно. Она должна в ближайшие дни уехать в группировку и начать работать. Нет ничего дороже человеческой жизни. Нам надо обеспечить эвакуацию раненных с переднего края максимально безопасно и быстро. Нужно пробовать её на фронте и запускать в серию немедленно», – потребовал министр.
Шойгу также поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных с переднего края дополнительными пулеметными огневыми средствами, которые позволят применять его при штурмовых действиях. Министр лично апробировал специальное транспортное средство и проверил его ходовые качества. Ему доложили, что уже до конца мая для поставки в войска будут изготовлены первые 30 образцов.

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#подмосковье
#спецоперация
#сво
#московская область
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Над Мордовией сбили украинский беспилотник
МО РФ: силы ПВО сбили беспилотник над Мордовией
17 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/aapsky

Российские войска в районе 08:00 мск пресекли попытку совершения украинской стороной террористической атаки с помощью беспилотника. Об этом министерство обороны России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия.

В результате никто не пострадал, о разрушениях объектов также не сообщается.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО минувшей ночью сбили над территорией региона украинский беспилотник. В результате этого инцидента никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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#минобороны рф
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