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Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради оказания помощи Украине

FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса для оказания помощи Украине
18 декабря 2023, 10:19
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что речь идёт о возобновлении процедуры наказания по седьмой статье за нарушение верховенства закона, что может повлечь за собой приостановку права голоса.

Издание уточняет, что многие страны ЕС настороженно отнеслись к такой идее. Однако и они намерены показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что значит изоляция внутри Евросоюза, надеясь, что после этого он изменит своё мнение касаемо выделения средств для Украины.

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#ограничения
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Спикер Мособлдумы Брынцалов назвал причины нынешнего единения России
18 декабря 2023, 10:43

Фото: пресс-служба Московского областного отделения ЕР

Россия сегодня объединилась вокруг президента и тех задач, которые диктует время. Об этом заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, по итогам съезда единороссов. По его словам, единство наблюдается повсеместно: на фронте, в тылу, в решении экономических и политических задач.
«Причины единения нашей страны лежат в первую очередь в поэтапном воплощении в жизнь курса нашего президента. В его основе – работа в интересах людей, укрепление государства, развитие страны и всех наших регионов. Именно таким курсом идёт и подмосковная «Единая Россия» во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьёвым», – заявил Брынцалов
Он уверен, что партия обеспечит действующему главе государства безоговорочную победу и добьётся выполнения всех тех задач, которые поставил Путин. 
 
В воскресенье «Единая Россия» поддержала на съезде партии решение Владимира Путина о самовыдвижении на выборах президента страны. Выборы пройдут 15-17 мая будущего года. 

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#подмосковье
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Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции
Kan: руководители ХАМАС на секретной встрече в Турции обсудили продолжение войны
18 декабря 2023, 09:37

Фото: istock / naumoid

В Турции прошла секретная встреча лидеров радикального палестинского движения ХАМАС, в ходе которой обсуждался вопрос продолжения войны с Израилем. Об этом информирует израильский телеканал Kan, ссылаясь на источники. Отмечается, что арабские СМИ ничего подобного не публиковали.

В ходе встречи обсудили возможное продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и с территории Ливана. Также обсуждался обмен пленными и заключенными.

Мероприятие возглавили заместитель руководителя политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и экс-глава движения Халед Машаль. Турция была выбрана по соображениям безопасности, так как израильская разведка не сможет им помешать.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружила самую большую сеть тоннелей ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#встреча
#разведка
#хамас
#израиль
#сектор газа
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Профильный комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках
18 декабря 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Inna Dodor

Комитет Госдумы пришёл к выводу о необходимости сохранения за гражданками РФ права выбора врача и медицинского учреждения для искусственного прерывания беременности. Это было сделано после анализа позиций Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций.
Письмо с соответствующими выводами было направлено спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Как отмечают «Ведомости», комитет считает необходимым продолжение развития механизма доабортного консультирования. По данным Минздрава, в 2023 году доля женщин, которые отказались от прерывания беременности после доабортного консультирования, составила почти 23%. Это позволило сохранить 47 598 беременностей.

Как отметила юрист Софья Волкова, в случае отсутствия у человека права выбора частного или государственного медицинского учреждения, будут затронуты права пациентов. Также, если будут запрещены аборты в частных клиниках, государственные медучреждения могут оказаться перегружены.

Опыт Польши, полностью запретившей аборты с января 2021 года, показал, что это не решает демографический вопрос. С момента введения этого запрета страна показала самую низкую рождаемость и побила свой исторический рекорд.

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#медучреждения
#рождаемость
#аборт
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Премьер Нигера Зейн: Страна готова к отражению возможного военного вторжения
18 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну со стороны его недругов. Однако готов к отражению возможной агрессии.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил назначенный военными мятежниками премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Он отметил, что в Нигере не питают иллюзий и готовы к самому негативному развитию событий. Глава кабмина мятежников также напомнил, что страна имеет сильную и закалённую армию, которая будет защищать государство в случае вторжения.

В конце июля 2023 года гвардия и военные объявили о смещении  президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Лидеры большинства западных стран, а также Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот.  В стране был создан Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

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#государство
#африка
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Советник Зеленского: Отсутствие помощи Лондона создаст проблемы для ВСУ
18 декабря 2023, 07:59

Фото: istockphoto/andriano_cz

В Киеве вызывает серьёзные опасения тот факт, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной и финансовой помощи Украине на следующий год. Отсутствие поддержки ближайшего союзника может быть чревато серьёзными проблемами для ВСУ.
Об этом в интервью изданию Welt заявил советник украинского президента Владимира Зеленского на условиях полной анонимности. Он указал, что для ВСУ отсутствие сведений о предполагаемых размерах военной помощи со стороны Британии означает невозможность долгосрочного планирования военных операций, а также то, что не удастся заранее закупать необходимые вооружения и боеприпасы. Это неизбежно скажется и непосредственно на ходе боевых действий.

В публикации издания указано, что в кулуарах правительства Великобритании уже циркулируют разговоры о «нехватке свободы финансового маневра». Дальнейшие события могут породить в ситуации с помощью Украине «эффект домино», заключают авторы материала.

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В Японии заявили, что запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США
Киодо: Запущенная КНДР ракета может угрожать всей территории США
18 декабря 2023, 06:41

Фото: iStock/NatanaelGinting

Замминистра обороны Японии Синго Миякэ заявил, что дальность полёта ракеты, пуск которой осуществила КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тыс. км, что покрывает всю территорию США. Об этом пишет агентство Киодо.
«Дальность полёта, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тыс. км», — цитирует издание слова Миякэ.

Он добавил, что всего ракета была в полёте 73 минуты.

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#сша
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#ракета
#кндр
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В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией
Полковник Макгрегор: украинский конфликт может развиться только в пользу России
18 декабря 2023, 06:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил свои предположения о возможных последствиях конфликта между Украиной и Россией на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Макгрегор отметил, что продолжение разжигания конфликта на Украине будет лишь глупым шагом. Он предположил возможный исход кризиса для Киева и подчеркнул, что ситуация может сложиться в пользу России.

«Единственное, что может произойти в этой ситуации, — это возможное продолжение наступления со стороны русских. Пора начать диалог», — призвал Макгрегор.
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#сша
#автомобиль
#переговоры
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В США заявили о планах начать переговоры с Россией
Профессор Ковалик заявил о планах США начать диалог с РФ из-за поражения Украины
18 декабря 2023, 06:11

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор из Питтсбургского университета Дэниел Ковалик выразил мнение о намерениях США начать переговоры с Россией, обусловленных возможным поражением Украины. Он отметил это в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
Эксперт объяснил, что в Вашингтоне вызывает тревогу размещение американских ресурсов по всему миру в свете ситуации, развивающейся в Украине. Он также отметил, что уже в марте 2022 года могло быть достигнуто соглашение с Россией, но США поставили на это вето.

Ковалик добавил, что обстановка в зоне вооруженных столкновений указывает на то, что Украина столкнется с поражением «при любом развитии событий».

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#сша
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Неизвестный автомобиль протаранил кортеж Байдена
18 декабря 2023, 05:41

Фото: The White House

В Уилмингтоне, Делавэр, произошло столкновение автомобиля с автоколонной охраны президента США Джо Байдена. Инцидент случился в воскресенье вечером, когда президент вместе с супругой покидали мероприятие с сотрудниками своего предвыборного штаба.
По информации от Bloomberg, бежевый автомобиль марки Ford столкнулся с внедорожником, входившим в состав автоколонны, который перекрывал близлежащую улицу. Впоследствии автомобиль остановился.

Президент и первая леди, не получившие травм, быстро покинули место происшествия, сев в свой бронированный внедорожник и уехав. Наблюдалось, как сотрудники службы безопасности пытались добиться от водителя открытия двери, однако его реакция осталась неясной. Обстоятельства происшествия выясняются.

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