Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради оказания помощи Украине

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Страны Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса при заключении соглашения о финансировании Украины. Об этом сообщает Financial Times.
Издание уточняет, что многие страны ЕС настороженно отнеслись к такой идее. Однако и они намерены показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что значит изоляция внутри Евросоюза, надеясь, что после этого он изменит своё мнение касаемо выделения средств для Украины.
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