Евросоюз может лишить Венгрию права голоса ради оказания помощи Украине

Россия сегодня объединилась вокруг президента и тех задач, которые диктует время. Об этом заявил секретарь Московского областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, по итогам съезда единороссов. По его словам, единство наблюдается повсеместно: на фронте, в тылу, в решении экономических и политических задач.