Венгрия решила заблокировать финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму 50 млрд евро.
«Итог ночной смены: вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — заявил Орбан.Политик отметил, что этот вопрос будет снова выносится на осуждение на следующем саммите Европейского союза после доработки.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в объединение и оказывается в этом принимать участие. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
Кроме того, он отметил, что президента РФ Владимира Путина не беспокоит отсутствие встреч с западными коллегами.
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