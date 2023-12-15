Политолог Журавлев: ЕС подкупит Венгрию для оказания помощи Украине

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Политолог Дмитрий Журавлев заявил о том, что Евросоюз может предложить что-нибудь Венгрии для того, чтобы та сняла вето с оказания помощи Украине.
«Европейский союз принимает решение только единогласно. Но многие главы европейских государств начнут уговаривать венгров снять вето в обмен на что-нибудь «вкусное», например, на материальную помощь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.
Также он допустил ситуацию, при которой на Венгрию могут надавить и США по этому вопросу.
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