Песков предположил, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС

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Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут длиться несколько лет и даже десятилетий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение.
По словам Пескова, этот процесс может затянуться надолго.
Еврокомиссия ещё 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении стран в Евросоюз. Предложение было выдвинуто в связи с выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких согласованных условий. Однако против начала переговорного процесса выступила Венгрия, которая настаивала на возвращении к рассмотрению вступления Украины через 5-10 лет, когда будет выработана новая стратегия отношений с государством.
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По словам Пескова, этот процесс может затянуться надолго.
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Анастасия Чинкова