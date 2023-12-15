Песков предположил, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Главы Европейского союза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал редакции «Радио 1», какова вероятность того, что этот пакет будет принят и отразится ли это на политике страны. Отмечается, что санкции бут касаться алмазной сферы.