Евросоюз может создать коалицию для отправки войск на Украину

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В Евросоюзе не добились консенсуса по отправке иностранных войск на Украину после завершения конфликта, в связи с чем рассматривается возможность создания коалиции из 5-8 стран по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что будет собрала коалиция из 5-8 европейских государств, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной, и намерены действовать решительно.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. По итогам встречи польский политик заявил, что страна не отправит свои войска на Украину даже после завершения боевых действий.
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Анастасия Чинкова