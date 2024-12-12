Туск объявил, что польские войска не войдут на Украину

Фото: iStock/CatEyePerspective
Войска ВС Польши не войдут на Украину даже после прекращения огня. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Говоря об инициативе Макрона по созданию международных миротворческих сил на Украине, Туск подчеркнул, что Польша пока не планирует конкретных действий в этом направлении.
Премьер добавил, что польские власти будут работать над решениями, которые в первую очередь защитят Европу и Украину от возобновления конфликта в случае достижения прекращения боевых действий.
Напомним, что в последнее время западные политики возобновили дискуссии об отправке своих военных на Украину.
Читайте также:
В Польше могут отказаться отправлять военных на Украину
Польша и НАТО проводят учения вблизи российской границы
Во Франции раскрыли планы Макрона в отношении Украины
Премьер добавил, что польские власти будут работать над решениями, которые в первую очередь защитят Европу и Украину от возобновления конфликта в случае достижения прекращения боевых действий.
Напомним, что в последнее время западные политики возобновили дискуссии об отправке своих военных на Украину.
Читайте также:
В Польше могут отказаться отправлять военных на Украину
Польша и НАТО проводят учения вблизи российской границы
Во Франции раскрыли планы Макрона в отношении Украины
Анастасия Чинкова