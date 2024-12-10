Во Франции рассказали о безумном плане Макрона и Зеленского по Украине

Фото: iStock/sb2010
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон стремятся ускорить отправку французских войск на Украину до возможного возвращения Дональда Трампа к власти в США.
По словам политика в соцсети X (ранее Twitter), это может быть связано с желанием использовать нынешнюю политическую обстановку, созданную сторонниками жесткой линии, чтобы продвинуть идею размещения европейских войск.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем упомянул инициативу Макрона по размещению сил на территории Украины до ее вступления в НАТО. Этот шаг рассматривается как способ усилить поддержку Киева, несмотря на политическую нестабильность в Европе и США.
Днем 9 декабря сообщалось, что появилась информация о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян.
Читайте также:
«Продавал за баксы»: стало известно, как житель Раздольного держал солдат РФ в рабстве
В Запорожской области хотят отстроить село Работино заново
Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение
«Во взрывоопасной обстановке, созданной «ястребами» во всем мире до прихода к власти Трампа, (...) возможно, что Макрон и Зеленский ускорят дело и французские солдаты поедут на Украину», — сказал политик.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем упомянул инициативу Макрона по размещению сил на территории Украины до ее вступления в НАТО. Этот шаг рассматривается как способ усилить поддержку Киева, несмотря на политическую нестабильность в Европе и США.
Днем 9 декабря сообщалось, что появилась информация о диалоге с Киевом по возвращению пропавших без вести курян.
Читайте также:
«Продавал за баксы»: стало известно, как житель Раздольного держал солдат РФ в рабстве
В Запорожской области хотят отстроить село Работино заново
Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение
Мария Моисеева