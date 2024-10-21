«Не США и НАТО»: ЕС заявил о своих планах на Украину после СВО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о словах президента США Джо Байдена о переговорах по контролю над ядерным оружием. Он считает, что эти слова являются обманом. Лавров подчеркнул, что обсуждать вопросы ядерного сдерживания нужно с учетом всех факторов, а не просто бросать красивые фразы, скрывающие попытку получить одностороннюю выгоду.