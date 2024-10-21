«Не США и НАТО»: ЕС заявил о своих планах на Украину после СВО

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Европейский издание американской газеты Politico утверждает, что именно страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут отправить «миротворческие» силы на Украину после окончания конфликта.
В поддержку этой идеи приводится мнение бывшего посла США в Японии Кеннета Вайнштайна. Он обсуждает наиболее вероятный сценарий завершения украинского конфликта без участия США и НАТО, сравнивая его с «корейским сценарием». Согласно этому плану, страну разделят на две части с созданием демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.
Политик считает, что европейцы должны быть готовы отправить свои войска на Украину после конфликта, чтобы продемонстрировать свою роль в этом процессе, пишет издание.
Кроме того, Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после завершения конфликта «возникнет вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине».
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Политик считает, что европейцы должны быть готовы отправить свои войска на Украину после конфликта, чтобы продемонстрировать свою роль в этом процессе, пишет издание.
«Если будет создана демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это отправит четкий сигнал», — подчеркнул Вайнштайн.
Кроме того, Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после завершения конфликта «возникнет вопрос о размещении европейских миротворцев на Украине».
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Лия Мурадьян