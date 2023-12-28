Евросоюз начал подготовку новых пакетов антироссийских санкций

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В Европейском союзе начали подготовку новых пакетов антироссийских санкций, которые будут направлены, в том числе, на обход ограничений, об этом сообщил представитель Минэкономики Германии во время брифинга.
«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться, возможности обхода будут обнаруживаться и пресекаться», - прокомментировал ситуацию представитель немецкого министерства.
Напомним, ранее Европейский союз объявил о 12-м пакете антироссийских санкций. ЕС ввёл ограничения в отношении 147 физических и юридических лиц, относящихся к России.
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