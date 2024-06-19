Евросоюз намерен ввести новые санкции против российских бизнесменов

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Евросоюз собирается добавить более 20 физических лиц и 22 компании в черный список в рамках 14-го пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.
Среди других в этом списке окажется певица Полина Гагарина.
Ранее EUobserver сообщал, что страны ЕС планируют к началу саммита 27 июня согласовать новый пакет санкций против России.
В феврале Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, включающий 194 физических и юридических лица. В этот список также вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за предполагаемую поддержку российского военно-промышленного комплекса.
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Ранее EUobserver сообщал, что страны ЕС планируют к началу саммита 27 июня согласовать новый пакет санкций против России.
В феврале Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России, включающий 194 физических и юридических лица. В этот список также вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за предполагаемую поддержку российского военно-промышленного комплекса.
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Артем Кузьмин