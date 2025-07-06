В Сербии заявили о зависимости мира на Украине от Путина
Европейским странам следует помнить, что наступление мира на Украине зависит от решений РФ. Об этом пишет сербский журнал «Печат».
Согласно информации издания, именно Россия, а не Евросоюз держит Украину почти под полным контролем. В материале журнала говорится, что от Москвы зависит сколько еще продлится спецоперация.
Политические деятели, которые настаивают на членстве Украины в Европейском союзе, «только затягивают агонию всей Европы».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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