06 июля 2025, 18:54

«Печат»: Европе надо помнить, что мир на Украине зависит от России

Фото: iStock/Diy13

Европейским странам следует помнить, что наступление мира на Украине зависит от решений РФ. Об этом пишет сербский журнал «Печат».