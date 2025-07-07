Политолог назвал факторы, которые могут изменить отношение Запада к России
Политолог Дудаков: угроза падения Киева может изменить позицию Запада
Угроза падения Киева, прорыв фронта или крупная военная победа России могут внезапно изменить позицию Запада по отношению к нашей стране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, определённые изменения есть уже сейчас, так как президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Пока не случится какого-то крупного события, <…> например, крупная победа России на поле боя, прорыв фронта, угроза падения Киева либо серьёзный раскол в Европе по поводу Украины, который приведёт к полному прекращению военных траншей, честно говоря, сложно представить, что могло бы ещё внезапно изменить настрой на Западе и заставить европейцев всерьёз вести с нами переговоры. Хотя на текущий момент кажется, что в какой-то степени статус-кво уже меняется, поэтому и Макрон звонит в Россию, Трамп недавно говорил с Путиным», — сказал Дудаков.Он отметил, что переговоры между Россией и США будут продолжаться. По словам политолога, речь идёт о работе дипломатических служб, предоставлении виз и открытии прямого авиасообщения.