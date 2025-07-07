Политолог назвал факторы, которые могут изменить отношение Запада к России

07 июля 2025, 12:19

Политолог Дудаков: угроза падения Киева может изменить позицию Запада

Фото: iStock/Ruma Aktar

Угроза падения Киева, прорыв фронта или крупная военная победа России могут внезапно изменить позицию Запада по отношению к нашей стране, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.





По его словам, определённые изменения есть уже сейчас, так как президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Пока не случится какого-то крупного события, <…> например, крупная победа России на поле боя, прорыв фронта, угроза падения Киева либо серьёзный раскол в Европе по поводу Украины, который приведёт к полному прекращению военных траншей, честно говоря, сложно представить, что могло бы ещё внезапно изменить настрой на Западе и заставить европейцев всерьёз вести с нами переговоры. Хотя на текущий момент кажется, что в какой-то степени статус-кво уже меняется, поэтому и Макрон звонит в Россию, Трамп недавно говорил с Путиным», — сказал Дудаков.