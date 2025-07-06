Путин высказался об отношениях РФ и США

Путин: у России с США долгое время были очень добрые и своеобразные отношения
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Россия и США во все времена находили нечто общее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».



Российский лидер отметил, что долгое время отношения двух государств были «добрыми и свообразными».

«Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали», — подчеркнул Путин.

Глава государства напомнил, что РФ оказывала поддержку Северу в ходе войны Севера и Юга в Соединенных Штатах.

Ранее лидер США Дональд Трамп назвал Владимира Путина профессионалом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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