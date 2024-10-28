Евросоюз назвал условие для получения Украиной средств от российских активов

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Евросоюз в качестве жёсткого предварительного условия для предоставления Украине микрофинансового кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России назвал следование его политике, соблюдение «демократических механизмов», верховенства права и прав меньшинств. Если Киев не исполнит эти требования Брюссель вправе лишить страну всех выплат и потребовать досрочного погашения кредита.
Отмечается, что данное решение было опубликовано в понедельник в официальном журнале Евросоюза. Оно вступит в силу 29 октября.
Также в документе указано, что Украине должна взять на себя обязательства по сотрудничеству с Евросоюзом в восстановлении, реконструкции и модернизации военной промышленности, а также реализации иных актуальных программ объединения.
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Анастасия Чинкова