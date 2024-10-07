В Польше объяснили, что Украину не примут в ЕС по одной причине

Украину не возьмут в Евросоюз из-за ее национализма. Об этом радиостанции Zet заявил бывший польский премьер Лешек Миллер. Собеседник подчеркнул, что сегодня в республике чествуют убийц — тех, кто приказывал проводить этнические чистки. Более того, им устанавливают памятники и называют их именами улицы, добавил Миллер.