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Украину не возьмут в Евросоюз из-за ее национализма. Об этом радиостанции Zet заявил бывший польский премьер Лешек Миллер. Собеседник подчеркнул, что сегодня в республике чествуют убийц — тех, кто приказывал проводить этнические чистки. Более того, им устанавливают памятники и называют их именами улицы, добавил Миллер.
«Проблема с нашими соседями связана не только с нерешенным вопросом Волыни, но и, возможно, в первую очередь с тем, что они делают сегодня. Сегодня убийцы становятся героями», — пояснил экс-премьер Польши.Ранее сообщалось, какие шаги предпринимает Евросоюз, чтобы помочь Украине любыми путями. Уточнялось, что Венгрия наложила вето на помощь киевскому режиму.
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Никита Кротов