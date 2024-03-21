Кая Каллас: В случае военного конфликта курс Европы определит НАТО, а не ЕС

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время его недавнего визита на Украину провел хорошие контакты с украинскими официальными лицами, Киев ценит его посреднические усилия, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.