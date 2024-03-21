Кая Каллас: В случае военного конфликта курс Европы определит НАТО, а не ЕС

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Стратегический курс Европы в случае военного конфликта будет определять Североатлантический альянс (НАТО), а не Евросоюз. Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству Reuters, пишет ТАСС.
«Мы не должны стирать границы между НАТО и Евросоюзом», — указала она.Каллас отметила, что очень важно, кто отдает приказы и ведет страны вперед в случае военного конфликта, и здесь бесспорно руководить процессом должен альянс.
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