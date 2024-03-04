Евросоюз опроверг слова Зеленского о недопоставке снарядов Украине

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина получила не 300 тысяч, а 900 тысяч снарядов из обещанного миллиона. По его словам, Киев ошибочно считал, что весь объем должен быть предоставлен безвозмездно, пишет РИА «Новости».
«Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран-членов приняли решение поставить за год один миллион снарядов. Я сказал «поставить», а не «передать», - уточнил Бретон.Как пояснил Бретон поставки могут быть сделаны тремя способами: бесплатно, украинскими закупками и двусторонними поставками от соседних стран.
Поэтому Бретон назвал утверждение Зеленского о недопоставке снарядов не соответствующим действительности. По его словам, Украине уже достались 900 тысяч снарядов, а к концу марта в распоряжении Киева будет более миллиона единиц.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз отправил Украине только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. В ЕС заявили, что причиной задержек являются проблемы с производством и опасения стран по поводу истощения своих запасов.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта. В Москве заявляют, что данные действия только затягивают боевые действия и увеличивают число жертв среди мирного населения.
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Сергей Калугин