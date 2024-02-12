«Хватит быть посмешищами» : Во Франции призвали прекратить помощь Украине

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Евросоюзу необходимо срочно прекратить помогать Украине и начать переговоры, с таким заявлением выступил лидер движения «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!», — призвал Филиппо.
Политик напомним, что главный союзник Киева — Соединённые Штаты — так и не согласовали выделение нового транша помощи для Вооружённых сил Украины. Теперь вся ответственность за средства на поддержку Украины лягут на плечи Европейского союза.
Ранее французский политик также призвал Париж выйти из составов ЕС и НАТО.
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Евгения Парфентьева