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«Хватит быть посмешищами» : Во Франции призвали прекратить помощь Украине

Филиппо: Необходимо срочно прекратить помогать Зеленскому и начать переговоры
12 февраля 2024, 15:23
Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Евросоюзу необходимо срочно прекратить помогать Украине и начать переговоры, с таким заявлением выступил лидер движения «Патриоты», французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского!», — призвал Филиппо.

Политик напомним, что главный союзник Киева — Соединённые Штаты — так и не согласовали выделение нового транша помощи для Вооружённых сил Украины. Теперь вся ответственность за средства на поддержку Украины лягут на плечи Европейского союза.


По мнению Филиппо, необходимо срочно прекратить спонсировать киевский режим и начать договариваться о мире.

Ранее французский политик также призвал Париж выйти из составов ЕС и НАТО.

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#евросоюз
#нато
#франция
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Томаев: Сотни грузовиков скопились на границе РФ и Грузии
12 февраля 2024, 15:23

Фото: iStock/Gabriele Grassl

Новое напряжение между Россией и Грузией выходит на передний план, поскольку вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев подтвердил, что на границе между этими двумя странами наблюдается скопление нескольких сотен грузовиков. Эту информацию сообщает агентство «Интерфакс».
Согласно данным Томаева, большая часть из 914 большегрузов находится на специальных парковках, в то время как таможенные и пограничные службы продолжают работу в штатном режиме.

Он также отметил, что за последнюю неделю количество автомобилей, пересекающих сухопутную границу между Россией и Грузией, составило более 12 тысяч, а число пешеходов превысило 26 тысяч человек.

В конце декабря россиянка Ирина описала свои впечатления от застревания в пробке на контрольно-пропускном пункте на границе между Россией и Грузией как «живыми бы выбраться». Ее свидетельство относилось к тому времени, когда КПП Верхний Ларс временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий.

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#граница
#грузовик
#таможня
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Разведка ФР: Запад готовится назначить «спецпосланника» на Украине
В СВР заявили, что Запад планирует назначить «наместника» на Украине
12 февраля 2024, 15:20

Фото: istock / Oleksii Liskonih

США и Великобритания убеждают другие государства «Большой семерки» (G7) создать должность «спецпосланника» по Украине. Об этом информирует Служба внешней разведки России.

В ведомстве отмечают, что этот человек будет иметь постоянный доступ к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также будет блокировать не согласованные с Соединенными Штатами и Британией шаги правительства Украины.

По информации разведки, на роль западного «наместника» в стране претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики. Среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после завершения нынешнего мандата в Брюсселе пожелал поехать в Киев, чтобы следить за порядком.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Зеленский в итоге всё-таки уволил Залужного. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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#киев
#служба
#украина
#владимир зеленский
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Боррель сделал резкое заявление о связи работы НАТО с настроением президента США
Боррель: работа НАТО не должна зависеть от настроения американских президентов
12 февраля 2024, 14:23

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Работа НАТО не должна зависеть от настроения президента США. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в рамках встречи глав МИД стран Евросоюза, сообщает Reuters.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.

Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе. Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».

«НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни», — считает Боррель.

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#политика
#президент
#дональд трамп
#заявление
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Миллионы нелегальных иммигрантов США под угрозой депортации
Трамп в случае победы на выборах депортирует нелегальных иммигрантов
12 февраля 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Стрингер

Все глаза обращены на возвращение бывшего президента США Дональда Трампа, который готовится к радикальным шагам в борьбе с нелегальной иммиграцией.
План Трампа включает масштабную депортацию миллионов нелегальных иммигрантов при помощи широкого арсенала инструментов и поддержки со стороны правоохранительных органов всех уровней, сообщает портал Axios.

Он стремится мобилизовать не только агентов иммиграционной таможенной полиции, но и сотрудников ФБР, прокуроров и Национальной гвардии для реализации своего амбициозного плана. Предполагается, что военные построят специальные объекты в приграничных зонах для временного содержания лиц, ожидающих депортации.

Особое внимание уделяется использованию малоизвестных законов и разделов о подстрекательстве к мятежу для ускорения процесса депортации, что вызывает вопросы о юридической стороне такого подхода.

Пока неясно, какова будет конечная стоимость этого амбициозного плана, но эксперты отмечают, что он может иметь значительное влияние на текущую политическую обстановку и социальные динамики в стране.

Трамп также продолжает подчеркивать необходимость жестких мер в отношении нелегальной иммиграции, предполагая, что число нелегальных мигрантов в стране продолжает расти, вызывая обеспокоенность общественности и политиков. Этот новый поворот в иммиграционной политике США вызывает оживленные дискуссии и требует внимания к нюансам и последствиям предлагаемых мер, в то время как страна продолжает сталкиваться с вызовами нелегальной миграции.

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#сша
#военные
#план
#меры
#трамп
#полиция
#мигранты
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«Сольют из жизни»: Посол Мирошник заявил, что Залужного могут устранить физически
Посол Мирошник: Залужного могут устранить физически
12 февраля 2024, 13:55

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут устранить не только с политической сцены, но и физически, с таким заявлением выступил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для Sputnik.
«Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза», — прокомментировал ситуацию Мирошник.

По его словам, с отставкой главкома был запущен отсчёт с начала политической игры, в которой у Залужного есть два варианта действий — позволить окончательно слить себя, либо вступить в прямое противостояние с украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом, Мирошник отметил, что выбор нового главкома украинской армией был сделан Зеленским в пользу Александра Сырского именно с учётом опыта Залужного. По мнению Зеленского, Сырский будет заниматься исключительно военными вопросами и не станет лезть в политику.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#украина
#всу
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На подмосковных участках во время выборов обеспечат пожарную безопасность
12 февраля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Сотрудники МЧС обеспечат безопасность выборов президента в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главного управления чрезвычайного ведомства по Московской области.
«Всего в проведении выборов в регионе планируется задействовать 2929 объектов, на которых будут работать 3928 избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия. Подготовка к проведению голосования уже началась. Сотрудники МЧС обеспечат на избирательных участках пожарную безопасность», – говорится в сообщении.
Как отметили инспекторы государственного пожарного надзора, при подготовке участка нужно учитывать наличие в помещении исправной и работоспособной автоматической пожарной сигнализации, а также системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помимо этого, на участке должны быть первичные средства пожаротушения, эвакуационные выходы и план эвакуации на случай возникновения пожара.

Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.

Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.

Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта пройдёт адресное информирование жителей Подмосковья. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании. Все информаторы прошли обучение.

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#мособлизбирком
#выборы
#президент
#мчс
#пожарная безопасность
#подмосковье
#московская область
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В ЕК заявили о победе в борьбе с обходом санкций против РФ
Ферри: ЕС добился успеха в борьбе с обходом санкций против РФ
12 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/designer491

На фоне непрекращающегося напряжения между Европейским Союзом и Россией, представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри заявил о достижении успеха в борьбе с обходом санкций против России.
На брифинге в Брюсселе он отметил, что хотя обход антироссийских мер некоторыми третьими странами остается реальностью, ЕС наблюдает позитивные сдвиги в этом вопросе.
«В целом у нас есть причины полагать, что третьи страны принимают позитивные меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях. Это позитивный сигнал… Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят», — подчеркнул Даниэл Шеридан Ферри.

Однако, Ферри признал, что борьба с обходом санкций остается актуальной задачей для ЕС. Он также отметил, что мероприятия по этому вопросу включены в новые пакеты антироссийских ограничений.
Кроме того, он упомянул о деятельности спецпосланника Евросоюза по санкциям, Дэвида О'Салливана, который активно работает на предотвращение попадания продукции из ЕС через третьи страны для использования в военных действиях на Украине.

В то время как в Москве уверены в справедливости своего подхода к санкциям и заявляют о готовности справиться с давлением, западные страны неоднократно выражали сомнения в эффективности антироссийских мер. Однако, ЕС и его союзники продолжают настаивать на необходимости соблюдения санкций и борьбы с их обходом, чтобы обеспечить реальное давление на Россию, сообщает РИА Новости.

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#меры
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#ес
#россия
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В Конгрессе США предвидели скорую победу Путина в конфликте
Сенатор Шумер: Путин добьется успеха, если США не отправят помощь Киеву
12 февраля 2024, 12:16

Фото: iStock/JARAMA

В случае отсутствия военной помощи Украине от США президент России Владимир Путин добьется успеха в конфликте. Так считает лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
«Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — написал Шумер в соцсети X.

Ранее верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой. Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.


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#соцсети
#законопроект
#зеленский
#путин
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Дипломат Логвинов заявил о негативных последствиях политики ЕС по России
Дипломат Логвинов: политика ЕС по РФ будет иметь катастрофические последствия
12 февраля 2024, 11:37

Фото: iStock/sinonimas

Курс Евросоюза, направленный на эскалацию конфликта на Украине, и политика в отношении России будут иметь негативные последствия для самого Брюсселя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
По его словам, власти европейских государств пытаются внушить страх перед Россией рядовым европейцам. Им внушают, что Россия представляет реальную угрозу для Евросоюза, тем самым оправдывая расходы на Украину. Тем же путём они пытаются объяснить необходимость использования ещё больше количества политических, финансовых, экономических и военных ресурсов для того, чтобы не просто помогать Украине, а обеспечить её победу.

Дипломат убеждён, что такая политика будет иметь катастрофические последствия для самого Евросоюза.

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#евросоюз
#украина
#политика
#конфликт
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