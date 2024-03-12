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Евросоюз освободил троих россиян от санкционных ограничений

Евросоюз продлил санкции против граждан и компаний из России
12 марта 2024, 17:59
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Европейский союз (ЕС) вновь продлил на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении России, которые впервые были введены после присоединения Крыма к России. Об этом сообщается в опубликованном Советом ЕС заявлении.
Отмечается, что советом было принято решение продлить ограничения в отношении граждан России, которые якобы несут ответственность «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Нынешние ограничения будут действовать до 15 сентября 2024 года.


Вместе с тем, из чёрного списка были исключены троих граждан России, а также девять умерших россиян.

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#евросоюз
#санкции
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#ограничения
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Депутат Чепа заявил о террористической сущности США
12 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/SilverV

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США, продолжая поставлять оружие Украине, демонстрируют свою террористическую сущность.
«Новые поступления американского оружия на Украину могут лишь затянуть провал и дальнейшее падение киевского режима и замедлить начало переговоров по конфликту. Все эти угрозы об ударах по Крыму подтверждают террористическую сущность США», — отметил в беседе с «Известиями» Чепа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что главная цель и задача НАТО – не оборона, а ослабление и расчленение России. А генсек Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что Североатлантический альянс не планирует направлять своих солдат в зону российско-украинского конфликта, а французскому президенту Эммануэлю Макрону необходимо спрашивать мнение НАТО по важным вопросам.

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#сша
#нато
#политика
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Названа дата инаугурации президента России
Инаугурация президента России состоится 7 мая
12 марта 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Инаугурация президента России состоится 7 мая. Об этом РИА Новости сообщил источник из Госдумы.
На следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.

Отмечается, что по 82 статье закона «О выборах президента РФ» новоизбранный президент России вступает в должность по истечении шестилетнего срока правления предыдущего главы государства.

Напомним, что нынешний президент Владимир Путин вступил в должность 7 марта 2018 года.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта. На пост главы государства претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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#выборы
#президент
#россия
#пост
#кандидаты
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Европарламент одобрил закон ЕС об уголовной ответственности за нарушение санкций
Европарламент принял закон о «криминализации» нарушения санкций
12 марта 2024, 17:10

Фото: iStock/sinonimas

Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил директиву, согласно которой вводится уголовная ответственность за обход санкций Евросоюза. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
Такая мера позволит позволит конфисковывать активы российских лиц из-за уголовных обвинений в обходе санкций, наложенных на Российскую Федерацию странами Евросоюза.

Закон о «криминализации» нарушения и обхода санкций поддержали 543 депутата, против высказались 45 парламентариев. В числе наказаний за обход санкций и помощь в осуществлении подобной деятельности значатся как штрафы, так и лишение свободы сроком на пять лет.

Документ должен формально утвердить Совет ЕС, после чего в течение 20 дней он вступит в законную силу. У стран Евросоюза затем будет год, чтобы внедрить закон на практике. Уточняется, что законодательно будет регулироваться не только неисполнение возложенных на Россию санкций, но и подобная ситуация с любой другой страной мира. Законопроект касается любых ограничений, введенных ЕС, а не только санкционных.

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#украина
#санкции
#россия
#евросоюз
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ЕК пока не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
12 марта 2024, 16:21

Фото: iStock/Liukov

Еврокомиссия затягивает переговоры с Украиной о вступлении в ЕС по причине невыполненных Киевом условий, сообщает ТАСС.
Переговоры должны официально начаться после того, как Киев воплотит в жизнь все положения, озвученные Еврокомиссией. На данный момент ряд условий остается не выполненным.

В числе условий значатся: усиление нормативно-правовой базы в части борьбы с коррупцией, принятие закона о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и усиление гарантий безопасности для нацменьшинств.

Украина оформила заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, после начала российско-украинского военного конфликта. В июне 2022 года страна получила официальный статус кандидата.

Газета The Telegraph ранее сообщала, что США и Великобритания оказывают давление на Евросоюз, подчеркивая необходимость принятия Украины в ЕС по упрощенной схеме.

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#украина
#ес
#евросоюз
#европа
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Сенатор Цеков объяснил незаконность передачи Крыма Украине
12 марта 2024, 15:52

Фото: istockphoto.com/Vladimir Zapletin

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил о необходимости проекта закона о признании недействительным решения о передаче Крыма.
Он подчеркнул, что при принятии решения о включении Крыма в состав Украины было допущено множество нарушений.

«Россия является правопреемником СССР, она денонсирует договоры, которые заключены СССР. Россия имеет право отменить совершенно незаконное решение 1954 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Крым был передан в состав Украины. Там была масса нарушений. Таких прав не было у Президиума Верховного Совета СССР», — прокомментировал в беседе с RT Цеков.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявлял, что Одесса является русским городом.

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#россия
#ссср
#крым
#одесса
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Политолог Гасанов: «Макрон пытается казаться значительнее, чем он есть»
12 марта 2024, 15:24

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.
«Он пытается казаться значительнее, чем он есть на самом деле. Пытается преподнести себя в качестве лидера Европы и даже лидера всего блока НАТО. Дескать, остальные страны сейчас замешкались, Германия и США не могут согласовать новый пакет помощи Киеву, а Франция является двигателем европейского милитаризма и проводником европейских интересов», — отметил в беседе с «Царьградом» Гасанов.

Он добавил, что Макрон в последнее время в этом плане делает слишком неаккуратные высказывания.

А научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркнул, что страны Запада и далее предпринимают попытки увеличить своё влияние на Балканах и уменьшить роль России в этом регионе.

«На Балканах для Запада всё ещё есть пророссийская Сербия. Более того, надо держать остальные страны под контролем, чтобы они никогда не колебались. Поэтому цели разноплановые и системные — сохранять на Балканах свой контроль или менять политический вектор в свою пользу», — пояснил в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена способствовать развитию потенциала расследовательской журналистики и борьбе с «зарубежным манипулированием информацией» в Северной Македонии.

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#франция
#контроль
#ес
#нато
#макрон
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«Живой документ»: Нарышкин объяснил допустимость внесения изменений в Конституцию
Глава СВР Нарышкин: Конституция может и должна меняться
12 марта 2024, 15:20

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Конституция России – это «живой» документ, который может и должен меняться в зависимости от актуальных потребностей общества и возникающих вызовов. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, чьи слова приводит РИА Новости.
Также в этот день Нарышкин заявил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным нашла верный для себя путь и уверенно следует ему.

В статье для журнала «Разведчик» он отметил, что Россия как никто другой знает цену мира, потому что очень дорожит им. Также, будучи уроженцем Санкт-Петербурга, Нарышкин решил сравнить Россию с мощным кораблём, который уверенно следует вперёд.

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#сергей нарышкин
#свр
#конституция
#россия
#изменения
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Посла Швейцарии вызвали в МИД из-за конфискации государственных активов России
Посла Ланг срочно вызвали в МИД РФ по причине противоправных действий Швейцарии
12 марта 2024, 15:14

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Ланг 12 марта экстренно вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест из-за решения парламента Швейцарии выработать механизма конфискации российских активов, сказано в сообщении министерства.
Швейцарский парламент решил инициировать выработку юридических основ для конфискации российских государственных активов. Россия в свою очередь увидела под такими действиями грубое нарушение норм международного права в отношении государственного иммунитета. Послу объяснили: если Швейцария исполнит этот замысел, ответ от российской стороны не заставит себя ждать.

«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного «репарационного механизма» будет являться ни чем иным, как воровством на государственном уровне», — заявили в МИД.
В Кремле ранее неоднократно заявляли, что любые попытки изъятия активов России незаконны, а Москва примет меры по защите своих интересов.

Тем не менее, власти Евросоюза настаивают, чтобы к июлю 2024 года Киев получил первую прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.

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#ес
#россия
#деньги
#мид рф
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ЕК «поможет развитию» журналистских расследований в Северной Македонии
12 марта 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/Berezko

Еврокомиссия намерена способствовать развитию потенциала расследовательской журналистики и борьбе с «зарубежным манипулированием информацией» в Северной Македонии.
На эти цели ЕК готова выделить €1,4 млн.

«Поддержка развития потенциала расследовательской журналистики и широкое её внедрение в контексте работы редакционных отделов с упором на продвижение и защиту прав человека, на доступ к информации и борьбу с дезинформацией, зарубежным манипулированием информацией, вмешательством и киберугрозами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет арестовать российские активы только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания конфликта.

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#ес
#сми
#политика
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