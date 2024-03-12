Евросоюз освободил троих россиян от санкционных ограничений

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Европейский союз (ЕС) вновь продлил на шесть месяцев действие индивидуальных санкций в отношении России, которые впервые были введены после присоединения Крыма к России. Об этом сообщается в опубликованном Советом ЕС заявлении.
Отмечается, что советом было принято решение продлить ограничения в отношении граждан России, которые якобы несут ответственность «за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Нынешние ограничения будут действовать до 15 сентября 2024 года.
Вместе с тем, из чёрного списка были исключены троих граждан России, а также девять умерших россиян.
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Нынешние ограничения будут действовать до 15 сентября 2024 года.
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Анастасия Чинкова