Лидеры ЕС приняли решение о выделении Украине 50 млрд евро

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Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом заявила представитель пресс-службы Евросовета в соцсети X.
«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что Евросоюз продолжает сохранять лидерство и ответственность в поддержке киевских властей.
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