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Стало известно, кому Украина отчиталась о нападении на Курскую область

Глава МИД Украины Кулеба доложил Боррелю об атаке ВСУ на Курскую область
13 августа 2024, 21:30
Фото: istockphoto/artJazz

Фото: istockphoto/artJazz

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доложил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю о деталях атаки ВСУ на Курскую область. Об этом украинский министр написал в своих соцсетях. По его словам, он попросил у Евросоюза расширить производство и поставки оружия.


«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что на курском пограничье постепенно падает активность боевиков ВСУ, так как украинская армия несет огромные потери, а 80-я бригада и вовсе просит эвакуировать ее из-за большого количества убитых и раненых. Эти и другие последние новости Курской области читайте в материале редакции «Радио 1».

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Стало известно, под чьим контролем находится курская Суджа
Доверенное лицо курского губернатора: в Судже остались отдельные группы ВСУ
13 августа 2024, 20:52

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В городе Суджа Курской области остались отдельные группы ВСУ, но «город наш». Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости. По его словам, райцентр находится под контролем ВС РФ.
«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил. Последние новости курского пограничья рассказала редакция «Радио 1».

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#операции
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Уничтожение ВСУ, эвакуация из Льгова, план Зеленского: ситуация в Курской области, последние новости
13 августа 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил.
Что происходит в Курской области 13 августа рассказывает редакция «Радио 1».

ВС РФ стабилизировали обстановку в Курской области

Спустя неделю после начала наступления ВСУ на Курскую область начали поступать хорошие новости. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские силы стабилизировали обстановку в регионе.

«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник», — заявил Алаудинов.
Напомним, по официальным данным, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов курского приграничья. Военкор Юрий Котенок сообщил, что село Малая Локня и хутор Никольский находятся под контролем ВС РФ и отметил снижение активности противника.

«Село Малая Локня и хутор Никольский Курской области — находятся под контролем ВС РФ. Ареал активности противника на территории России сужается», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
Тем временем ВСУ несут огромные потери, пытаясь удержаться на территории России.
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ

О потерях противника в Курской области

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска несут колоссальные потери в Курской области. Он отметил, что изначально атака ВСУ на российский регион планировалась как блицкриг, то есть скоротечная, манёвренная операция с малым числом жертв. Однако на деле видно, что большая часть украинских военных, атаковавших Курскую область, уже мертва.

Известно, что командование 80-й штурмовой бригады ВСУ запросило у Генштаба эвакуацию из Курской области на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что живая сила 80-й ОДШБ была уничтожена авиацией и артиллерией в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

О масштабных потерях ВСУ в российском приграничье сообщил и Алаудинов. По его словам, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».

Относительное затишье в Курской области

Журналист и блогер Юрий Подоляка вечером 13 августа сообщил, что в Курской области образовалось относительное затишье. По его словам, накануне противник вложил в свой удар все, что смог, а сегодня «зализывает раны».

«А пока наши зачищают по посадкам и хуторам тех, кто выжил во вчерашних прорывах, но не сумел или не захотел отойти. На самом деле таких много, как и тех, кто добровольно сдается», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ

Где идут основные бои в Курской области

Основной акцент боевики ВСУ делают на попытках атаковать Коренево и Мартыновку. Российские силы за минувшие сутки отбили несколько атак противника. У Коренево враг атакует малыми группами, а вот на Мартыновку боевики идут при поддержке бронетехники, которая успешно сжигается.

В Судже происходят небольшие боестолкновения. Город по-прежнему находится в серой зоне.

Тем временем корреспондент WarGonzo Руслан Хакиев поехал во Льгов, который по сообщениям ВСУ вышел из-под контроля ВС РФ. Он отметил, что обстановка в городе остаётся стабильной, а эвакуация жителей происходит только на добровольной основе и в профилактическом порядке. Таким образом, Хакиев призвал не поддаваться панике, которая в нынешних условиях становится главным оружием врага.

Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области

По данным российского оборонного ведомства России, бойцы группы «Север» совместно с подошедшими резервами пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, также от подразделений ВСУ зачищено село Озерки.

На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, в Курской области ликвидировано до 2030 военнослужащих.

Тем временем операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, а Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому разрабатывать дальнейшие наступательные операции.

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Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 села в Курской области
13 августа 2024, 19:45

Глава киевского режима Зеленский заявил, что ВСУ якобы контролирует 74 населенных пункта в Курской области и украинские войска продолжают продвигаться.
«Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил в Курщине продолжается, обменный фонд пополняется», — сказал он.
Напомним, по данным курского врио губернатора Смирнова, под контролем ВСУ находятся в 2,5 раза меньше населенных пунктов — 28 сел. Минобороны России также сообщало, что продвижение ВСУ в Курской области остановлено.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что бойцы ВС РФ уже ликвидировали основную часть украинских сил, атаковавших Курскую область. По его информации, сегодня российская армия контролирует обстановку в регионе, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий.

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#вс рф
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MWM: Командование ВСУ оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолёт
13 августа 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Руководство Вооружённых сил Украины (ВСУ) допустило серьёзную оплошность. В результате российские военные смогли уничтожить самый мощный украинский истребитель — Су-27.
Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine, комментируя опубликованные 13 августа кадры, на которых видно, как на аэродроме в Миргороде российская ракета превращает в кучу металлолома один из немногих ещё остававшихся в строю истребителей Су-27 ВВС Украины. Обозреватели журнала полагают, что руководство ВСУ подвергнется критике за то, что оставло уязвимым свой самый ценный боевой самолёт.

Авторы публикации отмечают, что российский баллистический ракетный комплекс «Искандер-М» неизбежно успешно уничтожает украинские и западные военные объекты. На этот раз поражённой целью был лучший украинский военный самолёт, заключают американские журналисты.

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Стало известно, когда вернутся домой жители Краснояружского района
Гладков: ситуация в Краснояружском районе нормализуется
13 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/N-sky

Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется, возможно, уже завтра его жители смогут вернуться домой. Об этом сегодня, 13 августа, во время эфира в «ВКонтакте» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Более подробно о сложившейся в муниципалитете обстановке он пообещал рассказать утром.
«Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома. Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации», — рассказал Гладков.
Накануне, 12 августа, губернатор сообщал, что из-за возросшей активности ВСУ началась эвакуация жителей Краснояружского района в более безопасные места. В район также полностью перекрыли въезд, чтобы не допустить угрозы для граждан.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщал, что российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область. Он также отметил, что на сегодняшний день армия России взяла обстановку под контроль, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий региона.

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#армия россии
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Врио губернатора Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна
13 августа 2024, 18:54

Фото: istockphoto/N-sky

На защиту Курской области встала вся страна. Помощь и поддержку жители области получают из всех регионов России.
Об этом в своём телеграм-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Он уточнил, что со всей России присылают медикаменты, продукты, строительные материалы и другие необходимые вещи. В трудном положении поддержка страны особенно важна и актуальна, и она постоянно ощущается, написал врио главы региона.

Смирнов также добавил, что главы других российских регионов откликнулись на беду в первые же дни. Они размещали в своих городах и посёлках вынужденных переселенцев, оказывали материальную, техническую, кадровую и моральную поддержку. Значительную помощь оказал и федеральный центр.

«Сила России — в нашем единстве. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!» — заключил Смирнов.

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Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
13 августа 2024, 18:32

Фото: istockphoto/ZenitX

Боеприпасы, которыми военнослужащие ВСУ обстреляли бригаду «Россетей» в Курской области, характерны для США и Германии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как накануне, 12 августа, доложил президенту РФ Владимиру Путину временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов, бригада работников «Россетей» угодила под обстрел ВСУ в Белевском районе Курской области.

«Боеприпасы были в дымовом снаряжении, а дымовое снаряжение по компонентному составу характерно для боеприпасов США и Германии. Основу составляет гексахлорэтан и оксид цинка», — сказал Кириллов в интервью телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2024».

По словам начальника войск РХБЗ, совместно со специалистами из министерства здравоохранения были проработаны вопросы забора проб в полном соответствии с требованиями Организации по запрещению химического оружия. После обработки проб в международные инстанции будут заявлены соответствующие претензии, добавил генерал.

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Эксперты МАГАТЭ повторно осмотрели повреждённую ударом ВСУ градирню ЗАЭС
13 августа 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Россия ещё раз разрешила экспертам Международного агентства по атомной энергии побывать на градирне Запорожской атомной электростанции. Помещение пострадало в результате удара по ЗАЭС ВСУ.
Украинские военные атаковали станцию 11 августа, напомнили в официальном телеграм-канале ЗАЭС. Тогда в градирне возник пожар, из-за которого были разрушены пластиковые сепарационные устройства. Эксперты МАГАТЭ осмотрели повреждения. Для этого им пришлось подняться на высоту 15 метров, где располагается градирня.

Специалисты признали, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, а также не выявили повышенной радиации. По словам официального представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, можно ожидать, что полученная экспертами информация найдёт отражение в сводке МАГАТЭ уже сегодня вечером.

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80-я бригада ВСУ хочет эвакуироваться из Курской области из-за масштабных потерь
13 августа 2024, 17:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ запросило у украинского Генштаба разрешение на эвакуацию из Курской области из-за больших потерь. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский патриот».
«Командование 80-й бригады ВСУ, которая действует в Курской области, запросило у Генштаба эвакуацию на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что пять боевиков 80-й ОДШБ ВСУ взяты в плен в Курской области. СК РФ заявил, что основными фигурантами уголовного дела об атаке на Курское приграничье являются командир 22-й отдельной мехбригады ВСУ Владимир Пипко и командир 80-й ОДШБ Эмиль Ишкулов, из числа которой и оказалась взятая в плен группа боевиков ВСУ.

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