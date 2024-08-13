Стало известно, кому Украина отчиталась о нападении на Курскую область

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доложил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю о деталях атаки ВСУ на Курскую область. Об этом украинский министр написал в своих соцсетях. По его словам, он попросил у Евросоюза расширить производство и поставки оружия.
«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — написал Кулеба.Ранее сообщалось, что на курском пограничье постепенно падает активность боевиков ВСУ, так как украинская армия несет огромные потери, а 80-я бригада и вовсе просит эвакуировать ее из-за большого количества убитых и раненых. Эти и другие последние новости Курской области читайте в материале редакции «Радио 1».
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