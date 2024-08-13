Уничтожение ВСУ, эвакуация из Льгова, план Зеленского: ситуация в Курской области, последние новости

Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется, возможно, уже завтра его жители смогут вернуться домой. Об этом сегодня, 13 августа, во время эфира в «ВКонтакте» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Более подробно о сложившейся в муниципалитете обстановке он пообещал рассказать утром.