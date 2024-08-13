Уничтожение ВСУ, эвакуация из Льгова, план Зеленского: ситуация в Курской области, последние новости

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил.
Что происходит в Курской области 13 августа рассказывает редакция «Радио 1».
Известно, что командование 80-й штурмовой бригады ВСУ запросило у Генштаба эвакуацию из Курской области на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что живая сила 80-й ОДШБ была уничтожена авиацией и артиллерией в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.
О масштабных потерях ВСУ в российском приграничье сообщил и Алаудинов. По его словам, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».
В Судже происходят небольшие боестолкновения. Город по-прежнему находится в серой зоне.
Тем временем корреспондент WarGonzo Руслан Хакиев поехал во Льгов, который по сообщениям ВСУ вышел из-под контроля ВС РФ. Он отметил, что обстановка в городе остаётся стабильной, а эвакуация жителей происходит только на добровольной основе и в профилактическом порядке. Таким образом, Хакиев призвал не поддаваться панике, которая в нынешних условиях становится главным оружием врага.
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской областиПо данным российского оборонного ведомства России, бойцы группы «Север» совместно с подошедшими резервами пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, также от подразделений ВСУ зачищено село Озерки.
На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, в Курской области ликвидировано до 2030 военнослужащих.
Тем временем операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, а Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому разрабатывать дальнейшие наступательные операции.
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ВС РФ стабилизировали обстановку в Курской областиСпустя неделю после начала наступления ВСУ в Курскую область начали поступать хорошие новости. Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские силы стабилизировали обстановку в регионе.
«Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены. Большая часть территории, где находился противник, уже полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник», — заявил Алаудинов.Напомним, по официальным данным, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находились 28 населенных пунктов курского приграничья. Военкор Юрий Котенок сообщил, что село Малая Локня и хутор Никольский находятся под контролем ВС РФ и отметил снижение активности противника.
«Село Малая Локня и хутор Никольский Курской области — находятся под контролем ВС РФ. Ареал активности противника на территории России сужается», — написал Котенок в своем Telegram-канале.Тем временем ВСУ несут огромные потери, пытаясь удержаться на территории России.
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
О потерях противника в Курской областиЭкс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские войска несут колоссальные потери в Курской области. Он отметил, что изначально атака ВСУ на российский регион планировалась как блицкриг, то есть скоротечная, манёвренная операция с малым числом жертв. Однако на деле видно, что большая часть украинских военных, атаковавших Курскую область, уже мертва.
Известно, что командование 80-й штурмовой бригады ВСУ запросило у Генштаба эвакуацию из Курской области на переформирование из-за больших потерь в личном составе и технике. Сегодня Минобороны РФ сообщало, что живая сила 80-й ОДШБ была уничтожена авиацией и артиллерией в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.
О масштабных потерях ВСУ в российском приграничье сообщил и Алаудинов. По его словам, противник несет огромные потери, «которые он, наверное, не нес за весь период СВО».
Относительное затишье в Курской областиЖурналист и блогер Юрий Подоляка вечером 13 августа сообщил, что в Курской области образовалось относительное затишье. По его словам, накануне противник вложил в свой удар все, что смог, а сегодня «зализывает раны».
«А пока наши зачищают по посадкам и хуторам тех, кто выжил во вчерашних прорывах, но не сумел или не захотел отойти. На самом деле таких много, как и тех, кто добровольно сдается», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ обстреляли «Россети» под Курском снарядами США и ФРГ
Где идут основные бои в Курской областиОсновной акцент боевики ВСУ делают на попытках атаковать Коренево и Мартыновку. Российские силы за минувшие сутки отбили несколько атак противника. У Коренево враг атакует малыми группами, а вот на Мартыновку боевики идут при поддержке бронетехники, которая успешно сжигается.
В Судже происходят небольшие боестолкновения. Город по-прежнему находится в серой зоне.
Тем временем корреспондент WarGonzo Руслан Хакиев поехал во Льгов, который по сообщениям ВСУ вышел из-под контроля ВС РФ. Он отметил, что обстановка в городе остаётся стабильной, а эвакуация жителей происходит только на добровольной основе и в профилактическом порядке. Таким образом, Хакиев призвал не поддаваться панике, которая в нынешних условиях становится главным оружием врага.
Минобороны назвало потери ВСУ в Курской областиПо данным российского оборонного ведомства России, бойцы группы «Север» совместно с подошедшими резервами пресекли попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский, также от подразделений ВСУ зачищено село Озерки.
На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, в Курской области ликвидировано до 2030 военнослужащих.
Тем временем операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается, а Владимир Зеленский поручил главкому ВСУ Александру Сырскому разрабатывать дальнейшие наступательные операции.
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Элина Позднякова