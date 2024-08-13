Стало известно, под чьим контролем находится курская Суджа

В городе Суджа Курской области остались отдельные группы ВСУ, но «город наш». Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости. По его словам, райцентр находится под контролем ВС РФ.