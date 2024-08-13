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Стало известно, под чьим контролем находится курская Суджа

Доверенное лицо курского губернатора: в Судже остались отдельные группы ВСУ
13 августа 2024, 20:52
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В городе Суджа Курской области остались отдельные группы ВСУ, но «город наш». Об этом сообщил доверенное лицо врио губернатора региона, гвардии полковник, участник СВО Алексей Кондратьев в беседе с РИА Новости. По его словам, райцентр находится под контролем ВС РФ.


«Нужно отметить, что в городе действуют как наши подразделения, так и есть мобильные группы боевиков Украины. Но Суджа является на сегодняшний день райцентром Курской области и на здании администрации развивается российский триколор», — заявил Кондратьев.
Ранее сообщалось, что в Курской области постепенно снижается активность ВСУ, противник понес огромные потери, а 80-я ОДШБ и вовсе готовится эвакуироваться из региона для восстановления сил. Последние новости курского пограничья рассказала редакция «Радио 1».

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