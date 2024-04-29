Евросоюз попытался оправдать Киев за отступление от соблюдения прав человека

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В Евросоюзе призвали учитывать «сложные условия» на Украине после заявления Киева о снижении планки соблюдения прав человека. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Ранее власти Украины направили заявление в Совет Европы о частичном отступлении от соблюдения Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.
Стано подчеркнул, что власти Евросоюза не считают, что Украина делает те или иные шаги злонамеренно. Все предпринятые меры не направлены на нарушение международных обязательств и ценностей, которые важны для ЕС и для сотрудничества объединения с Киевом.
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Анастасия Чинкова