В Одессе мужчине чудом удалось сбежать от военкомов, силой заталкивавших его в авто

Фото: iStock/Michele Ursi
В Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, как двое сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пытаются силой затолкать мужчину в гражданском в автомобиль. Прохожие пытались узнать, что происходит, но один из военных начал прогонять их.
В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.
На шевроне одного из военкомов видно изображение золотого орла, напоминающее герб нацистской Германии.
Точно неизвестно, когда было снято видео.
Ранее киевские власти сообщили Совету Европы, что отступили от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав человека. Это было сделано для ограничения свободы передвижения граждан, выбора места жительства, досмотра людей и автомобилей.
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В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.
На шевроне одного из военкомов видно изображение золотого орла, напоминающее герб нацистской Германии.
Точно неизвестно, когда было снято видео.
Ранее киевские власти сообщили Совету Европы, что отступили от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав человека. Это было сделано для ограничения свободы передвижения граждан, выбора места жительства, досмотра людей и автомобилей.
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Анастасия Чинкова